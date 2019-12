Lauréats 2013 des Prix Klesia « Accompagnement Handicap »

La sixième cérémonie des Prix « Accompagnement Handicap » s’est déroulée le 26 juin, à Paris, à l’issue de l’Assemblée générale de Klesia. Comme chaque année, quatre associations ont été distinguées pour leurs projets exemplaires. Chacune a pu démontrer sa capacité d’innovation dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, de dépendance ou atteintes de maladies invalidantes, ainsi que de leurs aidants. Le jury s’est attaché à valoriser la déclinaison possible des projets. Il avait également décidé de porter une attention particulière aux projets d’aide aux aidants.

Le Prix Emploi (15 000 €) a été décerné à Sésame Autisme Languedoc, à Saumane (Gard). Le projet pour l’« ESAT* La Pradelle » consiste à donner accès aux métiers de la restauration pour les personnes autistes. 75 adultes autistes y travaillent, dont 35 dans les métiers de la restauration (cantine, traiteur, atelier). Pour les personnes autistes, il n’existe quasiment pas de solutions d’emploi. Les métiers de la restauration sont techniquement adaptés et permettent également une réelle insertion sociale. Par ce Prix, KLESIA contribue à l’équipement de ce lieu de travail pour favoriser un meilleur accueil et des conditions de travail plus performantes.

Le Prix Innovation (15 000 €) a été décerné à la compagnie théâtrale des 3 “i”, à Gattières (Alpes Maritimes). L’objectif de son projet « Handy Love », est de permettre aux adultes en situation de handicap et accueillis en établissement, d’intégrer des attitudes favorables à l’épanouissement de leur vie sexuelle et affective, sans danger pour leur santé physique et psychique. Une formation, s’appuyant sur un DVD interactif et une mallette de prévention, sera proposée aux équipes d’accompagnement volontaires. Par ce Prix, KLESIA accompagne la réalisation du film ainsi que l’encadrement des formations « tests ».

Le Prix Perspectives (15 000 €) a été décerné à Bou’de Nature, à Gye (Meurthe-et-Moselle). L’association propose des services de proximité pour les personnes en situation de handicap, alliant confort, bien-être et préservation de l’environnement. Il s’agit de développer un concept de protections intimes lavables pour adultes (personnes âgées, handicapées et grabataires) associé à un service de collecte, remplacement et nettoyage, dans un strict respect des normes d’hygiène. Ce service fera intervenir différents acteurs locaux contribuant à l’emploi de personnes fragiles ou en difficultés : les travailleurs d’une entreprise d’insertion, de l’ESAT* d’Heillecourt, les détenus de l’établissement pénitentiaire de Nancy-Malzéville. La matière première viendra des Vosges. Ce projet s’appuie sur l’expérience acquise par cette association, depuis 2 ans, dans le service lié aux couches lavables pour bébés. L’obtention de ce Prix par l’association favorisera la réalisation des tests et des modèles (patrons) nécessaires au lancement de cette nouvelle activité innovante.

Le Prix d’Honneur (20 000 €) a été décerné à l’Association Nénuphar, à Arras (Pas-de-Calais). Cette année, le Prix d’Honneur a été dédié à un projet dans le champ de l’aide aux aidants. Le projet primé, « La bulle de Nénuphar », propose ainsi un espace d’accueil gratuit dédié à l’accompagnement des patients atteints de cancer ainsi qu’à leur famille, pendant la maladie et le deuil, si nécessaire. Le cancer nécessite une prise en charge de plus en plus longue et les établissements de santé ne peuvent plus faire face aux besoins d’aide. L’association veut donc créer une maison en ville où seraient offerts des soins non remboursés par la Sécurité sociale (psychologue, diététicien, sophrologue…) et qui accueillerait et accompagnerait les familles. Le Prix d’Honneur permettra d’initier son fonctionnement et d’aménager l’intérieur de cette maison.

*ESAT : Etablissement d’Aides et de Services par le Travail .