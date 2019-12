Lauréat du prix spécial de l’Année européenne : « Hanoi Warsaw », réalisé en 2009 par Katarzyna Klimkiewicz

Dans le cadre des activités de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le jury du Festival du Film à Cottbus, a décerné le Prix spécial européen dans la catégorie pauvreté et exclusion sociale pour le film polonais « Hanoi Warsaw », réalisé en 2009 par Katarzyna Klimkiewicz. Le Festival du Film Cottbus est dédié à la production de longs métrages d’Europe centrale et d’Europe de l’Est. Comme chaque année, ce Festival regroupe plus de 600 visiteurs professionnels et plus de 140 longs et courts métrages réalisés par des cinéastes d’Europe centrale et orientale, présents durant les six jours et concourant dans différentes catégories. Cette distinction européenne a été attribuée par Carsten Lietz de la Représentation de la Commission européenne à Berlin, lors de la cérémonie de remise des Prix du Festival ayant eu lieu le samedi 6 Novembre 2010. Mr Lietz a souligné l’importance du cinéma dans la lutte contre les problèmes sociaux. « Je suis honoré de remettre le Prix spécial européen de Cottbus. Tous les films en compétition démontrent comment le cinéma peutêtre un outil crucial pour la sensibilisation du public aux questions de pauvreté et d’exclusion sociale dans notre société actuelle. »

Le film primé «Hanoi Warsaw » traite des questions d’exclusion, et a été salué par l’ensemble du jury pour la complexité du thème choisi. Il présente le portrait d’une jeune femme vietnamienne luttant pour trouver son chemin dans l’univers étrange des rues de Varsovie. Le réalisateur du film, Katarzyna Klimkiewicz, exprime sa motivation pour le choix de ce sujet. « Le film est basé sur les histoires terrifiantes des immigrés qui entrent clandestinement en Pologne. Ce sont des histoires qui touchent les Polonais, car nous les avons également vécu il n’y a pas si longtemps, lorsque nous avons cherché une vie meilleure en Europe occidentale. J’ai réalisé que nous avions maintenant accès à ce monde meilleur, et que pourtant nous prétendons ne pas comprendre ceux qu’ils cherchent. »

Pour plus d’informations sur le film primé, vous pouvez visiter le site Internet : www.hanoi-warsaw.com

Les autres films nominés dans la catégorie du Prix spécial européen sont les suivants:

•Wenn Die Welt gehört Uns (Quand le monde nous appartient), réalisé en 2010 par Antje

Kruska et Judith Keil, Allemagne.

•Vespa (Vespa), réalisé en 2010 par Diana Groo, Hongrie / Serbie.

•Periferic (A l’étranger), réalisé en 2010 par Bogdan George Apetri, en Roumanie et Autriche.

•Detsata Na Druzhbata (Les Enfants de Drujba), réalisé en 2009 par Svetoslav Draganov, Bulgarie.

• Muzica à Sange (La musique dans le sang), réalisé e 2010 par Alexandru Mavrodineanu, Roumanie / France.

Pour plus d’informations :

http://www.leurope-contre-la-pauvrete.gouv.fr/

http://www.cnle.gouv.fr/

www.2010againstpoverty.eu