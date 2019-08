L’audioprothésiste, partenaire indispensable de notre audition au quotidien

Selon l’enquête nationale IPSOS pour “la Journée nationale de l’Audition” , un Français sur deux ne connaît pas le métier d ‘audioprthésiste. A l’occasion de la Journée nationale de l’Audition qui se tient le 12 mars prochain, l’Unsaf, l’Union nationale des syndicats d’audioprothésistes français attire notre attention sur son métier. Professionnels de santé de proximité, les audioprothésistes nous informent et nous conseillent au quotidien en matière d’audition. Une profession qui fait partie intégrante du parcours santé. A découvrir…

Chaque jour, nous sommes confrontés à de plus en plus nombreuses sources de traumatismes sonores : écoute sur lecteur MP3, concerts, nuisances sonores, stress, etc. L’audition devrait prendre une place de plus en plus importante au sein de nos préoccupations de santé.

Et pour cause, ne pas entendre correctement, c’est perdre une partie de l’information qui nous est transmise : celle à laquelle prêter attention (dans le cas de son d’alertes par exemple : le bruit d’une voiture qui approche, une sonnerie de téléphone, etc.), celle que l’on devrait pouvoir écouter et comprendre (dans le cas d’une conversation par exemple). Avoir des difficultés à entendre rend plus difficile toute communication. D’après les spécialistes, mal entendre peut par ailleurs engendrer à terme des sensations d’isolement voire mener à un repli sur soi…

Une étude récente révèle que « un français sur deux ne connaitrait pas la profession d’audioprothésiste ». (Source Enquête IPSOS pour La journée nationale de l’audition/ Informations à retrouver sur www.audition-infos.org). Il s’agit pourtant d’un acteur crucial du circuit médical qui nous aide vers une meilleure audition.

Benoit Roy, audioprothésiste, président de l’Unsaf commente ce chiffre : « Cette méconnaissance de la profession d’audioprothésiste peut sans doute s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’une profession relativement jeune puisque née officiellement en 1967. Elle s’est plus développée récemment car aujourd’hui grâce à l’évolution de la technologie, les audioprothésistes prennent en charge des surdités précoces et touchent une clientèle beaucoup plus jeune. Pendant des années en effet, ils ont vécu plus “cachés”, d’une part du fait d’un tabou autour de l’appareillage qui reste encore maintenant souvent associé à la vieillesse ou encore à des états de surdité importants. D’autre part, l’audioprothésiste intervient dans le cadre d’un circuit médical (après l’ORL notamment) ».

Sur l’évolution de la perception du grand public il ajoute : « Aujourd’hui, le nombre d’appareillés est plus important que par le passé. Les audioprothésistes sont également plus nombreux qu’auparavant et communiquent plus. Si cette même enquête avait été réalisée il y a dix ans, elle aurait certainement montré une part beaucoup plus importante de français qui ne connaissaient pas la profession ».

L’audioprothésiste, pour choisir une correction et pour un suivi



Véritable partenaire santé, l’audioprothésiste est le seul habilité à définir quelles sont les solutions en termes d’appareillage pour le patient. Il choisit l’appareillage qui correspond le mieux à ses besoins et va en mesurer l’efficacité. Il assure les différents essais et assume l’entière responsabilité des réglages, puis des différentes adaptations de l’appareil tout au long de sa durée de vie (environ 5 ans). L’appareil est adapté de façon très précise aux besoins du patient et nécessite un suivi sur le long terme par l’audioprothésiste.

Un professionnel de santé qui accompagne le patient aussi psychologiquement



Dans le cadre de sa mission de santé, l’audioprothésiste, assure l’éducation prothétique du patient et son soutien psychologique. Au-delà, des questions d’ordre technique, il l’aide à accepter le nouvel appareil et ses contraintes. Il lui réapprend à entendre, analyser, supporter les sons oubliés, le conseille dans son utilisation au quotidien et ce, tout au long de sa vie. C’est grâce à toutes ses actions que le patient retrouve du plaisir à bien entendre.

L’importance d’un dépistage précoce. L’innovation au secours des pertes légères d’audition…



« Il est important de consulter un professionnel dès que l’on ressent une gêne voire une perte auditive. L’appareil auditif peut aider des gens atteints de surdité même légères et c’est d’autant plus important que l’ancienneté de la perte d’audition est un facteur aggravant en matière de correction. Les nouveaux appareillages ont bénéficié d’une importante innovation scientifique et sont bien plus ergonomiques, plus discrets mais aussi plus performants qu’auparavant. Il existe aujourd’hui des appareils miniaturisés dotés de systèmes de mémoire et qui permettent même de privilégier telle ou telle source sonore (un interlocuteur, la télévision, etc.)», déclare Benoit Roy.

Quand aller voir un audioprothésiste ?

Dès que l’on ressent des troubles de l’audition, des difficultés à comprendre (« Articule, je ne te comprends pas »). Il est possible de demander directement conseil à un audioprothésiste qui peut alors inciter à un bilan médical auprès d’un ORL. Ce dernier jugera de la pertinence d’un éventuel appareillage. L’audioprothésiste intervient également en lien avec l’ORL pour proposer des solutions visant à soulager les patients atteints d’acouphènes. Enfin, un audioprothésiste peut également renseigner sur les conduites à risques en matières d’audition et donner des conseils en matière de prévention, proposer des protections anti-bruits sur mesure…