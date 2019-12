L’assureur Aviva France lance deux diagnostics sur la diversité et le handicap

La politique diversité d’Aviva France*, entreprise responsable et acteur majeur de l’assurance en France se caractérise à la fois, par son attachement à la sensibilisation de ses publics-clés et à sa volonté de faire évoluer les comportements.

L’engagement d’Aviva France dans sa démarche d’Entreprise Socialement Responsable (RSE) s’exprime au quotidien, tant dans sa politique de promotion de la diversité qui explore aujourd’hui 4 axes principaux : le handicap, l’origine, le genre et l’âge que dans les nombreuses actions de sensibilisation menées auprès des collaborateurs, comme l’adoption de gestes simples sur les lieux de travail : le tri des déchets, la collecte des piles usagées…

Engager une démarche de progrès

Cette politique a été notamment récompensée en mars dernier par l’un des 5 Trophées de la Diversité.

Aviva France souhaite franchir une étape supplémentaire dans sa démarche d’entreprise responsable en lançant ces deux diagnostics sur la perception interne de la diversité et du handicap. Ces audits ont pour objectifs de sensibiliser les collaborateurs d’Aviva France sur ces sujets et d’engager une démarche de progrès en s’appuyant sur des outils de pilotage.

Identifier bonnes pratiques et dysfonctionnements

IMS “Entreprendre pour la cité”, association de référence sur les questions de non-discrimination et

d’intégration des différences, va accompagner l’assueur dans sa démarche. , IMS déjà à l’origine de la charte de la diversité signée par Aviva France en octobre 2007. Son diagnostic portera sur la perception qu’ont les collaborateurs Aviva France de la diversité sous toutes ses différentes formes (origine, genre, âge, …) via un série d’entretiens individuels et collectifs auprès d’une centaine de collaborateurs issus des différentes entités de l’entreprise, et représentatifs des différents services, métiers et niveaux hiérarchiques. Cette étude permettra de détecter d’éventuels risques de discrimination mais aussi d’identifier les bonnes pratiques en vue de déterminer un plan d’actions précis.

Réperer les enjeux pour définir un plan d’action

JLO Conseil sera aussi de la partie. Cabinet indépendant spécialisé sur la diversité et en particulier le handicap, il réalisera un audit qui s’appuiera sur une étude quantitative des documents de référence d’Aviva France et une analyse qualitative de la perception du handicap grâce à des entretiens individuels. Soixante-dix collaborateurs, représentatifs des différents services, métiers et niveaux hiérarchiques, seront aussi sollicités pour participer à ces entretiens. L’analyse précise et détaillée de la situation de l’entreprise au regard de l’emploi des personnes en situation de handicap permettra à Aviva France de repérer les principaux enjeux pour définir un plan d’actions précis.

Approfondir les politiques d’entreprise

Publiés en juin prochain, les résultats de ces deux diagnostics seront analysés de manière indépendante, tant par IMS que JLO Conseil, dans le strict respect de la confidentialité des propos recueillis en vue d’une recommandation sur ces aspects. Ils feront l’objet d’une restitution aux partenaires sociaux et aux instances de direction avant l’établissement de plans d’actions précis. Le président directeur général Jean-Pierre Menanteau a déclaré :« Avec nos audits sur la diversité et sur le handicap, nous poursuivons résolument l’approfondissement de nos politiques en matière d’entreprise socialement responsable dans le cadre de la priorité stratégique donnée au développement durable dans toutes nos pratiques. Le développement durable correspond à une impulsion déjà ancienne au sein du Groupe Aviva, qui fut le 1er assureur mondial à compenser ses émissions de CO2 et que ce soit au niveau mondial ou au sein d’Aviva Europe, Aviva est à l’offensive sur les sujets liés à la corporate responsibility. »

