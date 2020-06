L’Assurance maladie lance un programme d’accompagnement des patients asthmatiques

L’Assurance Maladie a développé un programme pour améliorer le contrôle de l’asthme. Objectif : conforter le rôle du pharmacien dans l’accompagnement des malades asthmatiques, notamment pour la prise des traitements médicamenteux, préventif et de la crise.

En France, l’asthme constitue l’une des maladies chroniques les plus fréquentes : selon les données de l’Assurance Maladie en 2009, 3,6 millions de personnes, âgées de 5 à 44 ans, étaient traitées au moins une fois dans l’année par un médicament anti-asthmatique.

Parmi elles, plus de 750 000 recevaient un traitement régulier pour asthme1, soit une prévalence de 2,5% au sein de cette population.

Le coût de cette maladie est également élevé, ainsi les remboursements de médicaments à visée anti-asthmatique atteignaient plus d’1 milliard d’euros en 2009.

Insuffisamment pris en charge ou mal contrôlé, l’asthme peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie : gênes respiratoires, crises d’asthme fréquentes, sommeil perturbé… mais aussi hospitalisations voire décès dans les cas les plus graves.

Or, de nombreuses études ont montré que l’asthme était insuffisamment contrôlé chez une part importante de patients, qui s’habituent à vivre avec des symptômes au quotidien. Selon les données de l’Assurance Maladie, parmi les patients régulièrement traités pour asthme, plus d’1 sur 4 souffre d’un asthme insuffisamment contrôlé2 tandis que plus d’1 sur 3 ne suit pas le traitement de fond recommandé par corticoïdes inhalés.

Un programme d’accompagnement construit dans la durée

Face à cet enjeu majeur de santé publique, l’Assurance Maladie a développé un programme pour améliorer le contrôle de l’asthme, dans le cadre de la loi de Santé Publique du 9 août 2004 et du plan national pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques.

En 2008 et 2009, une première action a été menée auprès des médecins et des assurés, qui ont évalué de manière positive cette démarche. L’Assurance Maladie déploie aujourd’hui un nouveau volet de son programme, plus particulièrement orienté vers les pharmaciens.

L’objectif de cette nouvelle étape est de conforter le rôle du pharmacien dans l’accompagnement des malades asthmatiques, notamment pour la prise des traitements médicamenteux, préventif et de la crise. Pour la première fois, l’Assurance Maladie accompagne les pharmaciens dans leur rôle de conseil auprès des patients, en mettant à leur disposition des outils d’aide.

Pour cette pathologie dont le suivi et les évolutions s’inscrivent dans le temps, l’Assurance Maladie développe ainsi un programme d’accompagnement pluri-annuel, associant patients, médecins et aujourd’hui pharmaciens d’officine.

Ce programme favorise le dialogue patient-médecin, patient-pharmacien mais aussi un retour du pharmacien vers le médecin. Le but est de créer une dynamique commune, autour d’un même objectif : améliorer la qualité de prise en charge de l’asthme et la qualité de vie des patients asthmatiques.

Conçue en conformité avec le code de déontologie et la convention nationale des pharmaciens d’officine, cette action comprend deux axes complémentaires :

Améliorer l’observance des traitements de fond de l’asthme

De nombreux patients asthmatiques, en particulier les jeunes hommes, tendent à minimiser les symptômes et gênes qu’ils vivent au quotidien. Beaucoup ne suivent pas leur traitement de fond préventif ou l’arrêtent lorsque leurs crises s’espacent. L’objectif de cette action est de permettre aux patients, en lien avec leur médecin traitant et leur pharmacien, de bien évaluer leur maladie, d’estimer si elle est ou non contrôlée et de mieux suivre leur traitement de fond.

Favoriser l’utilisation appropriée des dispositifs d’inhalation :

Il existe une dizaine de dispositifs d’inhalation, délivrant des broncho-dilatateurs de courte durée d’action pour traiter les symptômes de la crise d’asthme. Ce traitement, qui ne prévient pas les autres crises et n’agit pas sur le fond, est essentiel pour éviter l’aggravation de la crise et le cas échéant une hospitalisation.

Ces dispositifs dont le mécanisme diffère les uns des autres nécessitent une gestuelle précise et un bon apprentissage de leur fonctionnement. Or, plusieurs études françaises et internationales ont montré que les dispositifs d’inhalation, prescrits pour traiter les symptômes de la crise d’asthme, sont souvent mal utilisés. Ainsi, selon un article publié dans « Journal of Asthma » en 20084, près d’1 patient sur 4 n’utilise pas de manière correcte son dispositif d’inhalation. Parmi ces patients, plus de la moitié (53%) n’était pas contrôlé contre 37% pour ceux l’utilisant de façon adéquate.

Une mauvaise utilisation du dispositif minimise en effet de manière importante l’efficacité du médicament : à titre d’exemple, les sprays requièrent une bonne synchronisation entre l’inspiration et la pression sur le flacon, la respiration doit également être retenue ensuite quelques secondes. Le respect de ces étapes est indispensable pour permettre au produit d’aller au fond des poumons et de ne pas se disperser.

L’action déployée auprès des pharmaciens : modalités

Depuis novembre 2010, les délégués de l’Assurance Maladie se rendent dans l’ensemble des pharmacies d’officine (22 000 visites prévues). Ces visites incitent les pharmaciens à faire le point avec les patients asthmatiques sur leur confort respiratoire, en s’appuyant, s’ils le souhaitent, sur un questionnaire simple. Ce document, adressé aux assurés en 2008 et 2009, permet d’évaluer les symptômes au quotidien, autour de quelques questions (cf annexe 2). Remis au pharmacien en plusieurs exemplaires, le questionnaire comprend désormais une partie réservée à celui-ci5 et destinée au médecin traitant : après avoir répondu aux différentes questions avec le patient, le pharmacien peut indiquer si son utilisation du dispositif d’inhalation est bonne ou non et si la prise du traitement de fond est régulière ou pas. Le document ainsi complété est remis au patient qui pourra, s’il le souhaite, le présenter à son médecin lors d’une prochaine consultation.

A partir de ce questionnaire, les pharmaciens peuvent échanger avec les patients asthmatiques sur le suivi de leur traitement de fond. La régularité des traitements peut également être vérifiée, avec l’accord du patient, sur le dossier pharmaceutique du patient, s’il en a un, ou en fonction de l’historique des délivrances.

Lors d’une 1ère délivrance ou si l’asthme du patient apparaît insuffisamment contrôlé, les pharmaciens sont également encouragés à vérifier si les patients savent utiliser leur dispositif d’inhalation.

Lors de leurs visites, les délégués de l’Assurance Maladie remettent à chaque pharmacie un support dédié, leur permettant de présenter aux patients de manière claire et détaillée les différents modes de fonctionnement des dispositifs d’inhalation.

Ce document, validé par les différents laboratoires, inclut l’ensemble des dispositifs disponibles, en spray ou en poudre. Il est réalisé dans un format permettant une bonne visibilité des patients au dessus du comptoir.