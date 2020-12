L’Association Valentin Haüy va rendre disponible le manifeste « Tous intouchables ? »

Listen to this article Listen to this article





Après le succès du film, Bayard Editions publie « Tous intouchables ? », un ouvrage cosigné par Philippe Pozzo di Borgo, inspirateur du film Intouchables , Jean Vanier, fondateur des communautés de L’Arche et Laurent de Cherisey, directeur général de l’Association Simon de Cyrène, qui militent pour une vie partagée entre personnes en situation de handicap mental et personnes valides.

Au-delà des témoignages de leur bouleversante expérience, les auteurs de ce manifeste nous invitent à un « vivre ensemble » avec les personnes handicapées mentales. Il ne s’agit pas seulement d’accueillir au sein de notre société ceux qui souffrent de handicap mais de partager, dans le respect, la dignité de chacun d’entre-nous.

C’est au cours de la réunion plénière organisée par L’Arche en France et Simon de Cyrène, le mercredi 16 mai dernier au Conseil économique social et environnemental à Paris, que Stephan Posner, Directeur de la Fédération L’Arche en France, a annoncé que l’Association Valentin Haüy prenait l’initiative d’adapter le manifeste « Tous intouchables ? » au format audio DAISY et en caractères braille. Ces documents seront disponibles prochainement auprès de la Médiathèque Valentin Haüy.

La Médiathèque Valentin Haüy met à disposition des personnes aveugles ou malvoyantes des livres aux formats adaptés à leurs besoins spécifiques. Différentes versions sont disponibles sous formes physiques ou dématérialisées : livres en braille (intégral et abrégé), livres en caractères agrandis et livres audio au format DAISY sur CD ou en téléchargement. La Médiathèque Valentin Haüy est utilisée régulièrement par plus de 3 300 personnes qui empruntent plus de 100 000 livres par an.