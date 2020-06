L’Association Valentin Haüy soutient la recherche en ophtalmologie

Le 3 mai 2010, l’AVH et l’Association RETINA France ont signé un accord afin d’unir leurs efforts dans le domaine de la recherche en ophtalmologie. Depuis plus de 20 ans RETINA France consacre l’essentiel de ses ressources au financement de la recherche sur les maladies cécitantes. De son côté, l’AVH a installé en France, en partenariat avec l’OPC (Organisation pour la Prévention de la Cécité), des centres de prévention de la rétinopathie diabétique, première cause de cécité avant l’âge de 65 ans dans les pays développés.

Bénéficiant de l’expérience de RETINA France en matière d’appel à projets de recherche, d’évaluation et de sélection des projets à financer, l’AVH participe désormais au Comité Scientifique de RETINA France, présidé par le Pr Jean-Louis Dufier, chef du Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Lors du dernier Comité Scientifique, le 10 avril, 34 projets ont été examinés et une vingtaine ont été présélectionnés.

L’AVH a choisi de financer le projet soumis par l’équipe INSERM de Toulouse. Il concerne la mise au point d’un anticorps destiné à prévenir le développement de la néo-vascularisation de la cornée, cause importante d’altération de la vision, voire de cécité.

Ce projet piloté par le Dr Le Bouteiller de l’Hôpital Purpan (Toulouse) fait l’objet d’un partenariat entre l’équipe du Pr François Malecaze de l’Université de Toulouse et celle du Pr Jean-Michel Foidart de l’Université de Liège.