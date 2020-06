L’Association Valentin Haüy lance une grande campagne de sensibilisation sur le net

Pour cela, les internautes doivent se rendre dès le 7 février sur le site www.mystere.avh.asso.fr. Ils y rédigent un message qui est automatiquement transcrit en braille et qu’ils envoient, ainsi codé, à la personne de leur choix. Le destinataire doit alors à son tour se connecter pour découvrir la signification du mystérieux message qu’il a reçu.

Les auteurs des 2 plus beaux messages seront récompensés. L’auteur du plus beau message recevra une invitation pour deux au restaurant Dans le Noir à Paris, le second remportera un lot de 4 DVD en audio-description.

Un dispositif qui se décline tout au long de l’année

Les messages mystère ne sont pas uniquement réservés aux amoureux ! Dès le 16 février, l’opération sortira des codes de la Saint-Valentin. En revanche, il sera toujours possible d’envoyer des messages à partir du site http://mystere.avh.asso.fr.