L’Association Valentin Haüy donne la parole aux aveugles dans une campagne de communication «Les victoires » diffusée d’octobre à décembre

Pour la deuxième année consécutive, l’Association Valentin Haüy reconduit sa campagne nationale de sensibilisation au handicap visuel, “Les victoires”.

Nouveauté cette année, un spot radio sera diffusé en complément du spot TV et de la campagne d’affichage.

Campagne TV

D’une durée de 30 secondes, le spot TV « Les victoires » met en scène des femmes et des hommes aveugles ou très malvoyants qui évoquent leurs gestes du quotidien comme autant de victoires rendues possibles grâce aux services proposés par l’Association Valentin Haüy. Ce spot TV sera diffusé essentiellement en passages gracieux sur TF1, France 2, France 3, Arte, M6, TV5 Monde, TMC, RTL9, BFM Business, RMC découverte, Ushuaïa…

Campagne radio

Un spot radio décliné du spot TV sera diffusé sur Europe 1, RTL et France Bleu national durant tout le week-end des 5 et 6 octobre 2013.

Campagne d’affichage

L’affiche, extraite du spot TV, montre le visage d’une jeune femme aveugle, enthousiaste, le sourire aux lèvres, avec le message d’accroche : “J’emmène ma fille à la crèche tous les jours”. Cette action que tant de parents font chaque jour semble anodine (pour une personne voyante), mais devient tout de suite une réelle victoire pour une personne déficiente visuelle. Cette campagne sera diffusée dans près de 300 villes. L’Association Valentin Haüy remercie les villes et les médias qui lui offrent cette formidable opportunité de sensibiliser le grand public à sa cause ! Pour en savoir plus et connaître les grilles de diffusion TV et radio, ainsi que la liste des villes qui participent à la campagne d’affichage, rendez-vous sur : http://www.avh.asso.fr/rubriques/association/info_campagne.php.