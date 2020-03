L’association Valentin Haüy à la rencontre des Lyonnais

2009 marque le bicentenaire de l’anniversaire de la naissance de Louis Braille, génial inventeur de l’écriture braille. Dans ce cadre, le comité de Lyon de l’Association Valentin Haüy, part à la rencontre des lyonnais le samedi 6 juin place de la République (Lyon 2e). Pour cette association qui oeuvre en faveur des personnes aveugles et malvoyantes, l’objectif de cette journée est de présenter ses activités et services aux Lyonnais, et de les sensibiliser à ce handicap.





Le comité de Lyon, qui existe depuis la création de l’Association Valentin Haüy, rassemble aujourd’hui 7 salariés et plus de 150 bénévoles. Il propose des services d’aide à l’autonomie et à l’insertion sociale et favorise l’accès à la culture et aux loisirs des personnes aveugles et malvoyantes. Le comité travaille également en collaboration avec la Ville de Lyon, le Conseil Général, la Préfecture, le Comité d’Aide à l’Autonomie et le tissu associatif lyonnais.

Le samedi 6 juin, de 10h à 20h, le comité de Lyon de l’Association Valentin Haüy tiendra un stand d’information place de la République. Il réunira des bénévoles mais aussi des bénéficiaires de l’association, qui apporteront leur témoignage sur les activités qu’elle propose. Soutenu par un groupe d’étudiants en communication de l’école Sup’ de Com, le projet marque la volonté du président, M. Hervé Delorme, de mieux faire connaître l’Association et d’y attirer de nouveaux bénévoles.

L’Association Valentin Haüy existe depuis 1889 et est reconnue d’utilité publique depuis 1891.

Association Valentin Haüy

97 boulevard des Belges – Lyon 69006

Tèl : 04 78 52 42 90 / Fax : 04 78 52 47 90

www.avh.asso.fr