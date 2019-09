L’association Vaincre l’autisme ouvre sa « Boîte à dons »

Dans le cadre de la campagne « Le Grand Don » initiée par « Vaincre l’autisme » en 2013, l’association organise jusqu’au 31 décembre son opération annuelle baptisée « La Boîte à Dons », qui invite toutes les entreprises et leurs collaborateurs à collecter des fonds à travers 1000 urnes qui sont mises à leur disposition.

Objectif : Soutenir la cause de l’autisme en collectant des fonds destinés à financer des « actions concrètes et novatrices pour les enfants et adultes autistes de France, et sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie encore trop méconnue ».

« Cette maladie affecte aujourd’hui en France près de 650 000 personnes, dont 160 000 enfants, soit 1 naissance sur 100 par an, rappelle M’Hammed Sajidi, président de Vaincre l’autisme. De par sa prévalence en constante augmentation, l’autisme est considéré comme un grave problème de santé publique. Pourtant, l’autisme n’est pas une fatalité s’il est dépisté précocement, si des traitements éducatifs adaptés sont mis en place et si l’on donne des moyens à la Recherche pour trouver des traitements thérapeutiques. C’est là tout l’enjeu du combat de Vaincre l’autisme ».

