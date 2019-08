L’association Tourisme et Handicaps, partenaire des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2009

Pour la 2e année, l’Association Tourisme et Handicaps, qui œuvre depuis 2001, à l’initiative du Ministère en charge du Tourisme, pour l’accès aux loisirs et au tourisme des personnes handicapées, s’associe aux Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication, les 19 et 20 septembre 2009.

« Un patrimoine accessible à tous » est la thématique de cette 26e édition, et l’association ne pouvait qu’adhérer et apporter son soutien à cet événement. En effet, le nombre de personnes souffrant de déficiences motrices, sensorielles ou intellectuelles atteint près de 40 % de la population française, soit 22 millions de personnes (âgées, momentanément immobilisées, souffrant de déficiences cardiaques, rénales, respiratoires…).

A ce jour, 93 sites labellisés Tourisme et Handicap répartis à travers la France, 46 sites et monuments gérés par le Centre des monuments nationaux et 24 Comités Départementaux du Tourisme ont d’ores et déjà souhaité s’impliquer sur ce thème. Des accueils spécifiques pour les personnes handicapées et un programme riche et attractif seront proposés : promenades et jeux multisensoriels, parcours sonores et théâtralisés, animations tous publics dans le noir et en langue des signes, ateliers du goût et dégustations, ateliers d’écriture et de lecture en braille, accès exceptionnel pour les personnes en fauteuil dans les étages, tours et remparts, expositions et animations…

Retrouvez la liste complète des participants sur :

www.journeesdupatrimoine.culture.fr – www.franceguide.com – www.monuments-nationaux.fr www.anv.com – ww.rN2d.net