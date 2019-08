L’association Parenthèse lauréate 2010 du Prix D&O « Accompagnement Handicap »

Dans la catégorie Enfant, l’association Parenthèse a reçu le Prix d’Honneur « Accompagnement Handicap » d’un montant de 20 000 €. Une aide significative pour soutenir son action en faveur des enfants en situation de handicap et leurs parents grâce à la mise en place d’un espace convivial nommé « Le temps d’souffler ». Il accueillera les enfants en horaires décalés et un week-end sur deux. Il est destiné à favoriser la socialisation et l’autonomie des personnes accueillies, à assurer leur bien être physique et psychique ainsi qu’à soutenir les aidants et les familles. Il contribue à participer également à la lutte contre l’exclusion et la marginalisation sociale des personnes en situation de handicap.

Le projet

Il consiste à créer une maison d’accueil temporaire non médicalisée, animée par des éducateurs spécialisés, à destination des enfants puis des adultes handicapés et polyhandicapés. Cette structure accueillera au démarrage de jeunes enfants et sera ouverte 3 jours par semaine de 13 heures à 22 heures et le week-end, de 9 heures à 18 heures. L’ouverture d’un accueil dédié aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes, interviendra dans un second temps. Ce lieu d’accueil a surtout pour vocation d’accorder un moment de répit aux aidants familiaux afin de prévenir le risque d’épuisement, de rompre l’isolement social et de retrouver une vie sociale (balades, soirée chez des amis, théâtre…). C’est aussi un moyen de participer à l’éveil, au développement et à la socialisation des enfants et adultes en situation de handicap, dans un lieu sécurisant.

Le défi

« Nous souhaitons que chaque famille puisse trouver la réponse qui lui convient. L’accueil temporaire offre une prise en charge alternative entre le “tout famille” ou le “tout institutionnel”. Il peut devenir une réponse complémentaire au service de la diversification des projets de vie des personnes. », déclare Serge Lebreton, Président de l’association Parenthèse. Au-delà de sa mission d’accueil, « Le temps d’souffler » souhaite devenir un espace ouvert où le dialogue est encouragé grâce à l’organisation de réunions destinées à favoriser les échanges entre les familles et à créer un réseau d’entraide. « L’aide aux aidants familiaux est l’une des priorités de l’action sociale de D&O. Offrir aux familles un temps de pause, un relais, une écoute est une façon d’exprimer l’une des valeurs fondatrices de D&O : la solidarité. », déclare Amel Setti, Présidente de la Commission du fonds social de la CRIS – Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés, institution membre du groupe D&O.

Parenthèse: 16370 Cherves-Richemont