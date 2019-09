L’association Messidor devient nationale

Aujourd’hui, plus de 600 000 personnes -1% de la population adulte – souffre de troubles psychiques, beaucoup souhaiteraient reprendre une activité professionnelle mais sont laissées pour compte par manque de structure appropriée. Ce constat a conduit L’Association Messidor à étendre son champ d’action.

Messidor, créée à Lyon en 1975 par Vincent Verry, avec pour projet de favoriser la réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées psychiques, n’a cessé depuis de se développer, créant des Etablissements et Service d’Aide par le Travail et des Entreprises Adaptées dans toute la Région Rhône-Alpes et devenant avec près de 700 personnes employés (180 encadrants et plus de 500 personnes en transition) une des entreprises importantes de la Région.

Cette réussite a fait de Messidor un modèle en France pour l’insertion et Messidor a ainsi été amenée à conseiller d’autres structure tels que PEP 71 en Bourgogne, La Nouvelle Forge, Iris Messidor en Région parisienne ou Lien Messidor 17 en Poitou-Charentes aujourd’hui. Par ailleurs, elle joue un rôle important au plan national en participant activement à des réseaux tels que Croix Marine, AGAPSY ou Galaxie et à fait alliance avec l’Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques (UNAFAM) sur tous les bassins de vie et d’emploi.

Compte tenu de ce rôle national, il était logique que Messidor change de nom : ainsi Messidor Rhône-Alpes est devenue Messidor en 2011, se définissant désormais comme une Association Gestionnaire d’Etablissements de Travail Protégé et Adapté en France.

Ce changement de nom entérine donc une évolution et marque la volonté de l’Association d’essaimer au-delà des frontières de la Région, afin de pouvoir faire bénéficier de son expérience et de son savoir-faire, dans toute la France, des structures parfois en difficulté et de pouvoir développer de nouvelles structures d’accueil. Ce développement répond à la demande des personnes handicapées et des familles aux orientations fixées par les Agences Régionales de Santé.

Messidor propose aux personnes fragilisées par des troubles psychiques, un travail réel et rémunéré dans des unités de productions de tailles réduites offrant un véritable service, aux entreprises, économiquement viables et un accompagnement individualisé vers l’insertion professionnelle.Passerelle entre le monde du handicap et celui de l’emploi, Messidor accompagne le projet de vie de chaque personne en lien étroit avec le réseau sanitaire et médico-social.