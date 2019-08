L’association MESH célèbre ses 25 ans en musique

Depuis vingt-cinq ans au service des personnes handicapées et des professionnels de la culture et du handicap, l’association « Musique Et Situations de Handicap » est l’une des seules en France à mener un travail de fond pour que les personnes handicapées accèdent à une pratique musicale dans le milieu ordinaire.

En organisant le 8 janvier 2010 le premier forum « Musique & Handicap » MESH veut affirmer son ambition de créer un espace d’échanges autour de la pratique musicale des personnes handicapées. Les visiteurs pourront faire connaissance, d’espace en espace, avec l’association et les différentes structures avec lesquelles elle avance au quotidien, mais aussi participer de manière interactive aux ateliers et aux moments musicaux. Chacun pourra y trouver les informations, les animations et les interlocuteurs qui l’intéressent dans les différents espaces dédiés. Un espace partenaires sera réservé aux professionnels désireux de présenter leurs actions (stands de documentation et d’affichage, espaces de discussion et de rencontres). L’espace Souvenirs proposera au public de découvrir la vie et le développement de l’association, retracés à travers ses temps forts. Balade picturale et sonore avec photos, vidéos, témoignages… L’espace Musique, proposé par l’équipe des musiciens intervenants MESH et dédié à l’animation musicale, permettra la découverte d’instrumentarium adaptés.

Enfin, on abordera, sur l’espace Conférences-Débats animé par Bernard Rivy, la question de l’accès aux pratiques musicales pour les personnes handicapées tandis qu’une scène ouverte présentera la restitution d’ateliers musicaux et de représentation des groupes handi-valides. Un concert autour des chansons de G. Brassens sera également programmé en soirée ainsi qu’un concert du groupe Auprès de mon arbre (ESAT Arc-en-ciel de Troyes).

Rendez-vous le vendredi 8 janvier 2010 de 15h à 23h (Entrée libre) Salle des Fêtes 2, avenue Foch, 95160 Montmorency

A propos de MESH



Créée en 1984, l’association MESH – Musique Et Situations de Handicap – est spécialisée dans la pédagogie musicale adaptée aux personnes handicapées. Elle agit pour leur accès aux pratiques musicales, notamment via leur intégration dans les structures culturelles près de chez elles. Dans les années 1980, les lieux d’enseignement et de pratique de la musique dits « ordinaires » n’étaient pas préparés à accueillir les personnes handicapées. Pour apporter une réponse à cette problématique, MESH a présenté son projet de Réseau Musique et Handicap du Val d’Oise dans le cadre de l’appel à projets Dynamiques Solidaires lancé par le Ministère en charge de la Solidarité. Le projet a été mis en place à partir de 2001. En huit années d’existence, ce réseau a permis une très nette amélioration qualitative et quantitative de l’accueil des personnes handicapées (de quarante personnes en 2001, on en comptait plus de deux cent soixante-dix en 2008 !) dans les écoles de musique du Val d’Oise. Aujourd’hui, l’association est Centre ressource national autour de trois pôles d’expertise : pédagogie et création artistique, accueil et accès, dynamiques territoriales. MESH est également missionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication pour coordonner le Réseau national des signataires de la Charte musique et handicap (www.musique-handicap.fr).