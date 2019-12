L’association Hippocampe soutient les Esat

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre, l’association L’Hippocampe a remis deux chèques, d’un montant global de 6 000 euros, à deux Esat du Languedoc-Roussillon. Cette somme est le fruit du dîner d’ouverture du festival Regards Croisés édition 2012 du 4 octobre dernier. « Il est important de faire bénéficier les Esat de notre action, car c’est pour eux que nous réalisons tout ce travail », précise Mireille Malot, présidente de l’association L’Hippocampe.

Le premier chèque, d’un montant de 4 000 euros, a été remis jeudi à l’Esat « Le Roc Castel » du Caylar. Cet argent servira principalement à l’achat d’un logiciel de traçabilité du linge pour le service blanchisserie de l’établissement. « Cela permettra d’éviter la perte et aussi de développer des bons de livraison, indique Jean-Jacques Focqueu, le directeur de l’Esat. C’est une manière de simplifier la vie de nos usagers ». L’Esat « Le Roc Castel » est en plein développement et construit de nouveaux bâtiments. Les travailleurs ont des missions de restauration collective, restauration traiteur, blanchisserie, peinture en bâtiment, espaces verts et emballages agroalimentaire. Le second chèque, d’un montant de 2 000 euros, a été remis vendredi à l’Esat « Pierre Laporte », de Nîmes. Il sera utilisé pour acheter du matériel vidéo pour la création d’un court-métrage en 2013 et pour l’étude et l’amélioration des postures au travail despersonnes en situation de handicap de l’Esat. L’Esat Pierre Laporteaccueille 65 travailleurs handicapés et se voit confier des missions dans les secteurs administratifs, emballage agroalimentaire, conserverie, et se lance dans la logistique du E commerce.