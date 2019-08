L’association Hanvol reçoit le Prix Européen pour l’Insertion des Travailleurs Extra-ordinaires

Le prix PEPITE catégorie Emploi-Formation « sol » a été décerné à Hanvol par l’Aéroclub de France, la mission Bleu Ciel et l’association Castel Mauboussin pour son engagement en faveur de la formation et de l’insertion de personnes handicapées.

Le Jury était présidé par le Médecin-Général Valérie André et parrainé par le Général Jean-Loup Chrétien, astronaute. Chaque année, ce prix récompense les acteurs de la vie économique, associative, de la fonction publique, territoriale ou hospitalière, ayant particulièrement contribué à ouvrir l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans l’aéronautique européenne.

L’association Hanvol a été créée en mars 2010 à l’initiative du Gifas, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales et de six entreprises : Astrium, Dassault aviation, Goodrich, MBDA, Safran et Thales, avec le soutien de l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées).

L’objectif est de favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale sur des postes d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs. Or les personnes en situation de handicap ne sont pas ou peu formées à ces métiers et il existe de nombreux freins psychologiques à l’insertion de ces personnes dans le monde professionnel. Les entreprises ont donc besoin d’un accompagnement pour réussir ce challenge. Former et insérer par la voix de l’alternance. Fort de ce constat, le Gifas et les six entreprises fondatrices d’Hanvol ont décidé de s’engager pour créer une dynamique au sein de la profession aéronautique, convaincre, partager leurs expériences et mettre en place un dispositif en plusieurs étapes permettant une véritable insertion professionnelle de ces personnes, un parcours gagnant/gagnant pour la personne handicapée et pour l’entreprise.

La démarche est la suivante :

– Identifier et ouvrir des postes dans l’entreprise;

– Présélectionner des personnes susceptibles de réussir la formation par l’apprentissage et l’insertion professionnelle avec l’aide d’un cabinet de recrutement spécialisé.

– Construire un projet professionnel avec le candidat (visites d’entreprises et de centres de formation, bilan de compétences, stage de remise à niveau).

– Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise et un centre de formation.

– et enfin recruter la personne dans l’entreprise ou dans l’une des entreprises membres de l’association Hanvol à l’issue de la formation.

Ainsi, en 2010, 23 postes ont été ouverts par les entreprises, 13 personnes ont suivi la préformation et 8 personnes ont pu signer un contrat d’apprentissage pour préparer des métiers d’opérateurs qualifiés et de techniciens…

La majorité des candidats avait plus de 40 ans et pour 50% un niveau de formation CAP-BEP, des adultes souffrant de troubles musculo-squelettiques, de problèmes auditifs ou visuels, d’asthme ou d’allergies et qui ont vécu une longue période de chômage.

Après une première année d’activités, les résultats sont positifs et encourageants car les personnes handicapées se montrent très motivées et s’insèrent donc facilement dans les équipes.

En septembre 2011, ce sont 15 nouvelles personnes qui se sont engagées dans une formation en alternance pour 50 postes ouverts. L’association est donc en recherche active de candidats motivés par les métiers industriels pour répondre aux nombreuses offres qui sont proposées par les entreprises. Les personnes handicapées intéressées peuvent se rendre

sur le site www.hanvol-insertion.aero pour s’informer sur les entreprises, les métiers et déposer leurs candidatures.