L’Association Française de la Surdicécité est née

Dirigée exclusivement par des personnes atteintes de déficiences visuelles et auditives, l’AFS s’adresse à toute personne atteinte de ce handicap affectant l’audition et la vision. On peut adhérer quels que soient le degré des atteintes auditives et visuelles, le degré d’autonomie, l’âge de survenue du handicap, la pathologie à l’origine de la double déficience et les moyens de communications pratiqués ! Renseignements : E-mail : afsurdicecite@orange.fr Fax: 01 64 57 34 47 ou écrire en braille abrégé, intégral ou en noir à : AFS 44, rue Georges Haendel 91540 Mennecy