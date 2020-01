L’association Coccinelle (38240 Meylan), lauréate 2010 du Prix D&O « Accompagnement Handicap »

Dans la catégorie Adulte, l’association Coccinelle a reçu le Prix Innovation « Accompagnement Handicap » d’un montant de 15 000 €. Une aide significative pour soutenir la conception d’un fauteuil tout terrain adapté, permettant de rendre la nature accessible aux adultes en situation de handicap moteur. Montagne, forêts, plages… sont pratiquement inaccessibles pour les personnes handicapées en fauteuil roulant. D’où l’idée de concevoir et fabriquer un fauteuil électrique tout terrain, baptisé « Coccinelle », de recenser les parcours possibles en région et d’organiser des sorties collectives. Il a consisté à concevoir et fabriquer un fauteuil électrique tout terrain à la fois respectueux de la nature, léger, facile à utiliser et à ranger, adapté au handicap (transfert, maintien du corps, coussins anti-escarres…) et permettant des balades en famille grâce à un espace réservé au transport d’enfants.

La Coccinelle ne pèse que 85 kg, son autonomie est de 100 km à plat. Son aptitude au tout terrain est confirmée : montée en pente à 35 %, descente à 80 %, passage dans 30 cm de neige. « Nous n’avons volontairement pas protégé notre invention avec des brevets pour que dans d’autres pays – et en particulier les pays en voie de développement où les déplacements des personnes handicapées en fauteuil sont extrêmement problématiques – que des gens puissent fabriquer des versions “low cost” de notre Coccinelle. », déclare Gilbert Marmey, Président de l’association.

Depuis 2009, une dizaine de Coccinelles ont été conçues dont 8 ont été remises à des personnes en situation de handicap dans la région Rhône- Alpes. Elles ont conquis ses utilisateurs et leurs familles. Une trentaine de randonnées ont déjà été recensées en Rhône-Alpes dans les massifs du Vercors, de Chartreuse, de Belledonne ou des Bauges (de 10 à 40 km). De nombreuses sorties ont été réalisées sur les plages du Nord, dans les calanques de Cassis, dans le massif des Maures et dans le massif Central.

Pour en savoir plus : www.coccinelle-handi.fr

Les membres du Jury ont plébiscité cette invention qui offre aux personnes en situation dehandicap moteur la possibilité de partager des moments de loisir en famille et entre amis, dans des sites naturels, impraticables pour des fauteuils roulants classiques. De plus, la capacité créatrice de cette association a été soulignée : une version tétraplégique est en cours de finalisation et une version pour les personnes infirmes motrices cérébrales est à venir. », mentionne Pierre Cassagnes, Président de l’Association de Moyens et Président de la Commission du fonds social de la CRC – Caisse de Retraite Complémentaire des cadres – institution membre du groupe D&O.