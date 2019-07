L’association Aventure et Partage, source de témoignages pour la 13e semaine du Handicap

Depuis la loi du 11 février 2005, tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer un nombre de travailleurs handicapés représentant 6% de l’effectif total de l’entreprise. À défaut de respecter ce taux, l’entreprise est redevable d’une contribution financière auprès de l’AGEFIPH. À compter de 2010, les entreprises n’ayant occupé aucun bénéficiaire de l’obligation en matière d’emploi de travailleurs handicapés et n’ayant entamé aucune démarche en matière d’emploi de travailleurs handicapés seront taxées à 1500 fois le SMIC. Créée en 1996 par Fabienne Liagre, Aventure & Partage, composée de personnes valides et nonvalides, propose tout au long de l’année de nombreux rendez-vous dans une démarche novatrice sensibilisant salariés et dirigeants aux potentialités et à l’intégration des personnes handicapées. Les 20 ans d’expérience dans le management de projets Ressources Humaines de Fabienne Liagre ont contribué à développer Aventure & Partage qui comprend aujourd’hui 427 adhérents et 50 bénévoles actifs qui travaillent au quotidien sur divers projets (culturels, sportifs, professionnels, touristiques).

Les entreprises, les collectivités, les milieux éducatifs et médicaux peuvent s’appuyer sur cette association permettant de mettre en avant une approche unique fondée sur l’humain. Aventure & Partage propose depuis 13 ans à des personnes handicapées de travailler sur des projets communs avec des personnes valides. Une double interaction se fait alors : appréhension par ce biais du monde de l’emploi pour la personne handicapée et en retour l’appréhension des capacités

des personnes handicapées par la personne valide salarié qui devient ainsi un vrai relais au sein de son entreprise. Le résultat à terme mène à de réelle politique d’intégration et d’emploi de travailleurs handicapés.

Grâce à une approche un peu moins classique mais très complémentaire, l’humain reprend sa place dans l’entreprise et c’est là le vrai plus d’Aventure & partage. site : www.aventure-partage.org