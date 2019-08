L’Association ARPEJEH fête son 3ème anniversaire

Le 1er juillet 2011, l’association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) célèbrera son 3ème anniversaire au Jardin d’Acclimatation.

Une matinée réunissant les acteurs d’ARPEJEH (élèves, étudiants, entreprises) afin de sensibiliser le public et lui faire découvrir, grâce à de nombreux témoignages, les actions menées par l’association en faveur des jeunes handicapés sera organisée pour cette occasion.

Une rencontre placée également sous le signe de la fête et de la musique aura également lieu avec la participation des musiciens de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) et du trompettiste Alain Brunet, un jazzman de renommée internationale qui a joué dans des festivals prestigieux tels que Marciac, Montreux, Montréal, Toronto, la Nouvelle Orléans…

Aujourd’hui, les élèves en situation de handicap représentent 2,1 % de la population totale des élèves et ils ne sont plus que 0,47% en tant qu’étudiants, car, seulement un collégien handicapé sur six poursuit sa formation au lycée. Un constat qui a conduit ARPEJEH à multiplier les initiatives en faveur de l’information, de l’orientation, de la formation et de la qualification des élèves et étudiants handicapés. Plus de 1300 élèves et étudiants ont déjà bénéficié des actions d’ARPEJEH auprès des entreprises et des partenaires de l’Enseignement, de la Culture et du Handicap en participant à des stages, des ateliers découverte des métiers, de préparations professionnelles, des visites d’entreprises, des échanges avec les enseignants, des accompagnements par des collaborateurs(trices) des entreprises membres, formés aux techniques de l’accompagnement, etc… « C’est en mettant un pas devant l’autre que l’on réalise un chemin » explique Boris Bertin, Délégué Général d’ARPEJEH.

Plus d’information sur www.arpejeh.com