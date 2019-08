L’association A Compétence Egale organise la seconde édition des “48 Heures pour la Diversité” en partenariat avec la CCIP des Hauts-de-Seine, promoteur de la Charte de la Diversité. Les 16 et 17 juin 2010, 45 cabinets de recrutement se mobilisent pour accompagner 150 candidat-e-s cadres concerné-e-s par la discrimination. Origine, sexe, âge, religion, handicap… Les motifs de discrimination à l’embauche sont nombreux. Malgré une évolution positive des comportements, force est de constater que les difficultés persistent pour certaines personnes lors de leur recherche d’emploi. C’est pour les aider à accroître leurs chances d’obtenir des entretiens et un emploi, que des consultant-e-s des 45 cabinets membres d’A Compétence Egale se mobilisent les 16 et 17 juin prochains pour la seconde année consécutive.

Pour cette édition et afin de l’accompagner dans l’identification de candidat-e-s, A Compétence Egale a tissé des partenariats avec Force Femme, l’AFIP, Mozaïk RH, l’ARPEJEH, le réseau Daubigny, Hanploi, l’AVARAP, Senior Agir, Junior Agir et Monster.

A la clé : 150 entretiens conseil de trois quart d’heure.



Les consultants en recrutement appliqueront une méthode originale et innovante. Cette méthode, mise au point par A Compétence Egale, se décline en 3 phases :

– La phase de découverte – Lors de l’entretien individuel avec un-e consultant-e en recrutement, chaque personne se présente dans un contexte professionnel général, sans lien avec une offre d’emploi et sans remettre son CV. Contrairement à un entretien classique, ce premier échange permet donc de mettre en avant librement ses compétences et son potentiel.

– La phase d’analyse – Candidat-e et consultant-e analysent ensuite l’adéquation entre les points forts mis en avant et le contenu du CV.

– La phase de conseil – Des conseils sont donnés pour améliorer la présentation et le contenu du CV selon les points forts détectés pour bien définir le projet professionnel et le faire aboutir.

Ces entretiens sont complétés par des ateliers interactifs de groupe sur la recherche d’emploi.

Les “48 heures pour la Diversité” ne sont pas un forum d’emploi mais s’inscrivent en amont de l’entretien de recrutement, dans une vraie démarche de conseil.

“48 Heures pour la Diversité”



– Date : mercredi 16 juin de 09h00 à 19h00 etjeudi 17 juin de 09h00 à 18h00

– Inscription gratuite en fonction des places disponibles en se connectant au site d’A Compétence Egale (www.acompetenceegale.com) – page d’accueil”48 Heures pour la Diversité”.

– Lieu :CCIP Hauts de Seine – 6-8 rue des Trois-Fontanot – 92000 Nanterre

– Accès :RER Ligne A Nanterre Préfecture – Parc de stationnement public (24 rue des Trois-Fontanot)

Créée en mars 2006, l’association A Compétence Egale a pour vocation de lutter activement contre tout type de discrimination à l’embauche et d’assurer la promotion de l’égalité des chances et de la diversité dans le conseil en recrutement.

Elle rassemble aujourd'hui 45 cabinets de recrutement français qui représentent 600 consultants