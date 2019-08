L’asbl Passe Muraille présente son nouveau spectacle « Si Tom Sawyer m’était conté… Avec les doigts ! » ce 1er octobre au manège.mons ! Vous entendez… Vous entendez rouler le fleuve ? Et si Tom Sawyer m’était conté,… avec les doigts. Des légumes, des fruits… et un sourd ! Quelle drôle de recette… Et pourtant !

C’est maintenant que Tom Sawyer débarque au manège.mons !

Passe-Muraille, en collaboration avec la Compagnie Enchantée, lance un pari audacieux, une nouvelle aventure,… associer musicalité et surdité. Une façon des plus originales de redécouvrir les aventures de Tom Sawyer!

Bienvenue là ou les mains parlent, là où la mélodie nous surprend, là ou la parole nous échappe…

Un partenariat est né entre l’asbl Passe Muraille et le manège.mons. Notre objectif : rendre certains spectacles de la saison 2010-2011 du manège accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, notamment grâce à l’installation d’une boucle d’induction.

Venez découvrir ce programme le 1er octobre 2010 !

Si Tom sawyer m’était conté… avec les doigts !

Théâtre le Manège – Mons (Rue des passages, 1 / 7000 Mons) 20h

Infos et réservations :

Réservations à effectuer via l’Asbl Passe Muraille avant le 25 septembre 2010 pour bénéficier de la réduction : 1 place = 8€.

Si réservation après le 25 septembre 2010 : 1 place = 11 €.

Infos et contact :

Maud Harmegnies

Asbl Passe Muraille

Chargée de communication

0473/111.320 (Appel et SMS)

maud@passe-muraille.be

www.passe-muraille.be