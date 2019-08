Dans la continuité de ses éditions précédentes, la biennale l’Art à la Marge inscrit sa nouvelle exposition sous la thématique de « l’Art Hors-les-Normes » et invite son public à découvrir l’univers, les œuvres et les travaux personnels d’artistes singuliers du 25 mars au 24 mai à Eragny sur Oise (Val d’Oise).

Véritable exploration artistique de l’art brut, l’Art Hors-les-Normes mêle, associe, combine des œuvres d’artistes dits « handicapés » à des œuvres d’artistes dits « confirmés », des artistes singuliers.

Autodidacte, marginal, handicapé ? Aucun signe extérieur ne permet de savoir si l’artiste à l’origine de la pièce exposée souffre d’une pathologie, ou ne fait référence au contexte de sa création. Une scénographie soignée pour inciter le visiteur à laisser s’exprimer sa propre perception, sans influence ni préjugé.

L’Art Hors-les-Normes rend hommage au travail d’Alain Bourdonnais, lui laissant une place d’honneur. Architecte récolteur d’objets, passionné d’art brut, il est à l’origine de la Fabuloserie qui abrite des productions hors-normes d’hommes et de femmes « du commun » et dans laquelle il installe sa collection. Aujourd’hui, la Fabuloserie, lieu de passion ouvert au public et dirigée par Caroline Bourdonnais, est le partenaire privilégié de l’exposition avec la participation d’une quinzaine de ses artistes.

Pratique

Exposition du 25 mars au 24 mai 2011

Salle des Calandres

Rue de la Papeterie

95 610 Eragny sur Oise