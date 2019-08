L’art, facteur d’intégration

Vivre mieux, vivre ensemble et donner un accès à la culture à travers l’art contemporain, tel est le projet confié à l’artiste peintre Guillaume Bottazzi par les responsables de l’Ésat (Établissement et Service d’Aide parle Travail) de Blanzy, en Bourgogne.

Après avoir achevé la plus grande peinturedu Japon pour le Miyanomori ArtMuseum, c’est en Bourgogne, à Blanzy, que Guillaume Bottazzi, artiste de dimensioninternationale, réalise sa prochaine oeuvre contemporaine sur le plafond du bâtiment destiné à héberger 20 personneshandicapées d’un l’Ésat. Il s’agitd’une commande artistique du Syndicat Intercommunal du Vernoy et de l’Opacde Saône et Loire (Office Public d’Aménagementet de Construction), maître d’ouvrage. La résidence Symphonie possède égalementtrois studios pour l’accueil temporaire afin de répondre aux situations d’urgence, au relais de l’accueil familialet aux demandes de stage en Ésat. L’oeuvre abstraite et contemporainemesure 12 m x 10 m. Elle ornera le plafonddu réfectoire, lieu de rencontre etd’échange entre résidents et visiteurs. Lacomposition s’élève à 7 m du sol donnantl’illusion que des formes s’envolent enson centre. L’artiste a voulu donner uneimpression d’espace et de légèreté.

Pourquoi une oeuvre d’art ?

Pour les initiateurs du projet, l’introductionde l’art dans la vie quotidiennecumule plusieurs effets dont les habitantsde la résidence Symphonie pourront bénéficier :

• C’est vivre mieux, l’oeuvre améliorenotre cadre de vie, notre environnement; elle renvoie des ondes positivesqui contribuent à notre bien être.

• C’est vivre ensemble, l’art offre despasserelles qui permettent de réunirun public varié et intergénérationnelet d’introduire plus de mixité sociale.Il permet de se réunir autrement. Cette oeuvre est destinée à favoriserle rapprochement entre les résidentsdu foyer d’hébergement Symphonie etles habitants de Blanzy. La résidenceSymphonie, comme tous les foyersd’hébergement, a été placée de manièrearbitraire, dans la mesure où ilsne proposent pas de services en liendirect avec la population. De ce fait, lesrésidents sont malheureusement isolésdes habitants.

• C’est donner un accès à la culture, l’artest un média puissant pour donner un accèsà la culture ; il participe à notre éveilet à notre développement personnel. La présence d’une seconde oeuvre del’artiste Guillaume Bottazzi qu’il a déjàréalisé auparavant une peinture à Blanzyva créer ce lien d’un espace à l’autre etamener les habitants à visiter le foyer età sortir les résidents de leur isolement.