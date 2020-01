Là où les sciences trouvent leurs limites, l’art nous offre une orientation, une aventure. Le voyage au cœur des pratiques médico-sociales proposé ici montre que l’existence humaine relève d’abord d’un art de l’invention marquant le quotidien de mille manières. D’un art ouvert à tous : aux professionnels du médico-social certes, mais peut-être d’abord aux personnes en situation de handicap ou en difficultés, à leurs parents et à leur fratrie… D’un art qui s’exerce souvent sans se savoir et qui pourtant a ses conditions et ses raisons.

Une vingtaine d’auteurs issus de multiples horizons se sont ainsi risqués à écrire ce que l’art d’inventer l’existence avec les personnes en situation de handicap veut dire pour eux, en mots, en images et en actes. Poursuivant la voie ouverte d’une anthropologie du très proche, ils explorent les dessous voilés et les architectures discrètes des pratiques médico-sociales.

Après des études en sciences politiques et en ethnologie complétées par la découverte de la psychanalyse, une formation d’éducateur spécialisé a amené Stéphane Pawloff à situer son action et sa réflexion au cœur des pratiques médico-sociales. Il est maintenant formateur et analyste de la pratique dans le champ médico-social et de l’éducation spécialisée.

« L’art d’inventer l’existence » Stéphane Pawloff Ed. Eres Collection Reliance 25 euros