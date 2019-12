L’Armée du Salut lance ses Portes ouvertes du bénévolat du 17 au 23 octobre

PARIS, (AFP) – Soupe de nuit, cours d’alphabétisation, visites aux personnes âgées, … : L’Armée du Salut lance, du 17 au 23 octobre, ses Portes ouvertes du bénévolat, invitant tous les particuliers à se mettre dans la peau d’un de ses 2.700 bénévoles.

En leur faisant goûter à l’action bénévole, l’Armée du salut espère attirer de nouveaux bénévoles. “Il y a un gros manque. Des besoins ne sont pas satisfaits”, notamment en matière de visites aux personnes âgées”, a expliqué

David Germain, responsable de la Communication à la Fondation de l’Armée du Salut.

L’opération est destinée à faire reculer les tabous vis-à-vis de ceux qui pensent ne pas pouvoir se rendre utile. “On a tous des compétences, on ne s’en rend pas forcément compte, mais ces compétences peuvent être utiles à d’autres”, a insisté M. Germain. Il cite par exemple la capacité de remplir un formulaire administratif, qui permet d’aider certaines personnes en difficulté avec la langue française, jouer de la musique pour égayer un moment du quotidien des personnes âgées, ou utiliser un ordinateur pour aider des demandeurs d’emploi en quête de formation à l’informatique, par exemple. Les particuliers qui le souhaitent pourront participer à diverses actions

de bénévolat au cours de cette semaine : tri et distribution de vêtements, initiations à l’informatique, cours de français, visites à des personnes âgées, ou distribution de petits-déjeuner ou de soupes de nuit, …

L’action de l’Armée du Salut en France a débuté en 1881. L’organisation est partagée en deux structures distinctes : la Fondation de l’Armée du Salut, qui compte 2.000 salariés et s’occupe d’exclusion sociale, de

personnes handicapées, de maison de retraites, de foyers d’enfants, … et la Congrégation de lArmée du Salut, qui porte les valeurs religieuses (protestantes) du mouvement et a la charge de l’action sociale de proximité

(distribution de soupes, vêtements, …). Les bénévoles interviennent dans les deux structures.

Lieux et horaires des actions disponibles au 01 43 62 25 42 ou sur le site http://www.armeedusalut.fr/nous-rejoindre/benevolat/portes-ouverte-du-benevolat