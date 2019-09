Larche, la nature en Partage

Le 8 juillet 2010, le vallon du Lauzanier, sur la commune de Larche, dans les Alpes de haute Provence, sera désormais le premier site naturel accessible aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, mental, auditif en plein cœur du Parc national du Mercantour. Ce projet considéré comme exemplaire et innovant a été réalisé grâce au partenariat entre la GMF et Parc Nationaux de France placé sous le thème de « la nature en partage ».

Pour ce faire, la commune de Larche et le Parc national du Mercantour ont mis en place des actions permettant aux personnes à besoins spécifiques d’accéder à la nature et à sa connaissance. L’accessibilité est abordée sous toutes ses formes : découverte de l’espace, des structures, de l’information. La réalisation de ces projets s’est fait grâce aux partenariats établis avec les associations œuvrant dans le domaine du handicap pour cerner au mieux les besoins des personnes concernées : Association « A perte de vue » et « Association des Paralysés de France, section des Alpes-de-Haute-Provence ». Le Service handicap du Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence a également apporté son assistance technique dans le cadre de la labellisation « Tourisme & Handicaps » et, avec le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, a soutenu financièrement ce projet.

Les actions réalisées sont les suivantes :

– Aménagement sur 1km d’un itinéraire roulant pour les fauteuils qui conduira au cœur du vallon. Les 450 premiers mètres sont accessibles en totale autonomie grâce à une bande de roulement en enrobé végétal : un produit innovant et respectueux de l’environnement

– Installation de tables de lecture tactiles, traduites en braille et avec commentaires audio permettant une découverte de l’itinéraire et des richesses du vallon par le toucher et l’ouie.

– Une brochure « Larche, un site accessible à tous dans le Parc national du Mercantour, Alpes-de-Haute-Provence » recense l’ensemble de l’offre touristique accessible aux personnes à besoins spécifiques sur Larche et la haute Ubaye. Elle est conçue notamment pour les malvoyants (gaufrage, respect du code couleur) avec encart en braille.

– Une grande première avec une toute nouvelle technologie : handi e-coguide. Les aveugles et malvoyants deviennent plus autonomes. En fonction de leur positionnement géographique et de l’orientation de leur tête, ils obtiennent une information adaptée sur leur environnement pour devenir acteur de leur randonnée et jouer ainsi le rôle de guide auprès de leurs accompagnants !

Toutes ces actions œuvrent pour une meilleure intégration des personnes à besoins spécifiques dans la société. Sur le plan touristique, il s’agit également de développer et de structurer une offre en partenariat avec tous les acteurs locaux et institutionnels afin de répondre à la fois à une demande et à un marché en pleine expansion et encore sous-exploité.

Parcs Nationaux de France et la GMF se sont engagés dans un partenariat sur le thème « La nature en partage » autour d’une valeur commune : la solidarité. La solidarité revêt des aspects écologiques et sociologiques dans les espaces de vie et de développement durable que constituent les 9 parcs nationaux.