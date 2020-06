L’Arche à Paris lance le site internet de Persona Très Grata

L’Arche à Paris présente le nouveau site Internet de l’installation artistique Persona Très Grata : www.personatresgrata.org. Il s’agit d’est une installation faite d’images, de mots et de sons à la fois grave et réjouissante…

Une mise en espace de très grands portraits de la photographe Elodie Perriot autour desquels sont projetées, sous forme de texte, des maximes poétiques, philosophiques et humoristiques récoltées auprès de personnes en situation de handicap mental. Le tout accompagné par une bande-son issue de divers enregistrements réalisés dans les structures d’accueil de l’Arche à Paris.

C’est avant tout un site informatif que l’internaute découvrira : avec un design attractif, une charte couleur qui colle à l’esprit du projet, il permet à chacun de découvrir l’installation artistique et de mieux comprendre l’objectif de ses créateurs. Le site offre la possibilité aux internautes de visionner la bande-démo de l’installation et d’écouter des extraits sonores. Personatresgrata.org est le prolongement de l’exposition et lui donne l’occasion « changer le regard sur le handicap ».

L’Arche à Paris est une association loi 1901 qui accueille des personnes adultes en situation de handicap mental dans différentes structures médico-sociales au cœur du XVe arrondissement. Créée par le Canadien Jean Vanier en 1964 en France, L’Arche est une fédération internationale regroupant plus de 130 lieux de vie dans 35 pays sur les 5 continents.