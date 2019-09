L’arc décerne le prix Griffuel, plus important en Europe dans le domaine de la recherche en cancérologie

L’Association pour la Recherche sur le Cancer a remis à deux chercheurs de renommée internationale le Prix ARC Léopold Griffuel, le prix le plus important en Europe dans le domaine de la recherche en cancérologie. D’un montant de 100 000 €, il récompense un ou des chercheurs dont les travaux ont abouti à une avancée majeure dans le domaine du cancer. Cette année, le jury a attribué les 38e et 39e Prix ARC Léopold Griffuel à Anne Dejean-Assémat et à Hugues de Thé pour leurs travaux conjoints ayant menés à l’élaboration d’un traitement pour les Leucémies Aiguës Promyélocytaires.

Les Professeurs Anne Dejean-Assemat et Hugues de The ont été récompensés par l’ARC pour leur contribution conjointe dans la compréhension du processus tumoral d’une forme de leucémie dont le pronostic était particulièrement sombre : la Leucémie Aigue Promyelocytaire (LAP).

Leurs travaux ont permis de découvrir la protéine PML/RAR-α qui joue un rôle majeur dans le développement de la LAP. Cette molécule empêche les cellules de remplir leur rôle habituel et participe a la formation de cellules cancéreuses dont elle favorise la multiplication et l’accumulation.

Cette molécule résulte d’une anomalie génétique des gènes RAR-α et PML. Les deux chercheurs ont prouve que la fusion de ces deux gènes est à l’ origine de cette maladie.

Mise au point d’une thérapie ciblée

Par le passe, une équipe de Shanghai avait mis en évidence les bienfaits de l’acide rétinoïque sur les patients atteints de LAP. Ces derniers, sans être guéris, allaient mieux. En approfondissant ces résultats, la découverte de l’implication de la molécule PML/RAR-α, par Anne Dejean-Assemat et Hugues de The, α permis d’expliquer pourquoi les malades répondaient positivement a l’acide retinoique.

Cette hormone permet, en bloquant PML/RAR-α, de produire des cellules de nouveau fonctionnelles. Ainsi grâce a l’acide retinoique, qui se lie a la RAR, les deux protéines rejouent leur role et permettent de bloquer le développement de la tumeur.

Taux de guérison de 90 %

L’utilisation de l’acide rétinoïque dans le traitement de la LAP a permis d’accroitre de façon significative le taux de guérison passant de 25 % a 90 % (source : Pr Laurent Degos). Cette approche a même, depuis, favorise l’ouverture de nouvelles pistes pour la cancérogenèse, phénomène transformant une cellule normale en cellule cancéreuse, et a ouvert de nouvelles pistes thérapeutiques pour d’autres types de cancers.

Le Professeur Anne Dejean-Assemat dirige l’unité INSERM U993 Organisation Nucleaire et Oncogenese à l’Institut Pasteur a Paris. Apres avoir découvert le rôle de mutagène insertionnel de l’HBV dans le cancer du foie ainsi qu’un récepteur de l’acide rétinoïque, elle a co-découvert la molécule PML/RAR-α a l’origine des LAP. Anne Dejean-Assemat a alors mène des recherches permettant de clarifier les mécanismes par lesquels PML/RAR-α rend les cellules cancéreuses et comment l’acide rétinoïque conduit a la guérison.

Le Professeur Hugues de The dirige l’unite INSERM U944/CNRS UMR7212 Pathologie et

virologie moléculaire à l’hôpital Saint-Louis à Paris.

Apres avoir co-découvert la molécule PML/RAR-α, Hugues de The a continue à étudier les mécanismes responsables de la LAP ainsi que le mode d’action de l’acide rétinoïque et de l’arsenic. Ses travaux ont permis l’optimisation du traitement des malades atteints de LAP en couplant l’acide rétinoïque avec l’arsenic, permettant la guérison de la quasi-totalité des malades.

Le Prix ARC Léopold Griffuel

Le Prix ARC Leopold Griffuel, crée en 1970, conformément aux dispositions testamentaires de Madame Griffuel est destine a récompenser un chercheur ou une équipe dont les travaux ont abouti a une avancée majeure dans le domaine du cancer. Jacques Raynaud, Président de l’ARC, et le Professeur Axel Kahn, président de l’Université Paris Descartes, remettent ce jour les 38eme et 39eme Prix ARC, le 15 décembre, a 18h, dans le Salon des Colonnes a l’Hôtel des Invalides.

D’un montant de 100 000 €, le Prix ARC Leopold Griffuel est l’un des plus importants dans le monde dans le domaine de la recherche en cancérologie. Cette année, les membres du jury ont demande la possibilité d’attribuer 2 prix à 2 candidats. Les Professeurs Anne Dejean-Assemat et Hugues de The faisaient partie de la même équipe au moment ou cette avancée majeure a été réalisée.

A l’issue de la remise des prix, l’ARC organise, à l’initiative de la violoniste Marie- Christine Milliere Charrin, accompagnée de l’Orchestre du Conservatoire a Rayonnement Régional de Paris, a 20h, en la Cathédrale Saint Louis des Invalides, un concert au profit de la recherche sur le cancer, ponctue de lectures de Michael Lonsdale.