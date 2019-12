L’Arabie Saoudite règne sur le football adapté mondial !

Championnat du Monde de Football Adapté – Afrique du Sud

L’Arabie Saoudite conserve son titre !

Après avoir facilement battu les polonais 4-2 en demi-finale, l’Arabie Saoudite a conservé son titre samedi soir lors de la finale grâce à sa victoire 1-0 contre les Pays-Bas. Après avoir assisté à la finale de samedi soir, l’équipe de France a pris l’avion dimanche direction Paris. Ils sont arrivés hier matin à 6h à Roissy.

Ce sont bien les Saoudiens les maîtres du football adapté mondial ! Après avoir remporté le titre en 2006 en Allemagne, l’Arabie Saoudite (qui était dans la poule de la France) a prolongé son règne de 4 ans en remportant la finale 1-0 avec un but marqué en prolongation contre une équipe Hollandaise qui aurait pu l’emporter dans une deuxième mi-temps qu’ils ont dominé de bout en bout.

La France est rentrée au pays

L’équipe de France a pris l’avion de Johannesburg dimanche et est arrivée à l’aéroport Charles-de-Gaulle hier matin à 6h. Le vol s’est très bien passé. Ils sont tous très heureux d’avoir vécu une telle expérience mais avaient tout de même hâte, après trois longues semaines, de retrouver leur famille et leurs amis.

Bilan de l’entraîneur Bruno PLUMECOCQ

La 8e place est un peu décevante tant le groupe par ses efforts et son renouveau technique méritait mieux. Néanmoins l’objectif des 1/4 de finale a été atteint et une nette progression collective est à souligner ; le groupe est plus stable, mieux organisé et peut répondre à des animations de jeu différentes. En témoignent nos trois derniers matches où les défaites contre des équipes plus fortes l’ont été par des scores serrés.

Cette Coupe du Monde restera une étape importante dans la construction d’une équipe plus régulière avec un état d’esprit irréprochable dans la combativité et l’envie de bien faire. Il faudra maintenant améliorer l’effectif pour palier à des carences techniques et pour être plus compétitif.

Prochaine étape : la Coupe du Monde Futsal, en Italie, en Octobre 2011. Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien à ces jeunes. Ils le méritent au centuple.

Résultats et programme des matchs :

PLACES 9 A 11

20 JAPON Vs TURQUIE 4-sept-10 3-3

21 COREE DU SUD Vs TURQUIE 4-sept-10 0-10 (abandon)

22 COREE DU SUD Vs JAPON 6-sept-10 1-5

PLACES 5 A 8

23 FRANCE Vs HONGRIE 5-sept-10 1-2

24 AFRIQUE DU SUD Vs ALLEMAGNE 5-sept-10 1-2

25 FRANCE Vs AFRIQUE DU SUD 7-sept-10 3-5

26 HONGRIE Vs ALLEMAGNE 7-sept-10 4-1

DEMI-FINALES

27 POLOGNE Vs ARABIE SAOUDITE 8-sept-10 2-4

28 PAYS BAS Vs PORTUGAL 8-sept-10 6-2

FINALE

29 ARABIE SAOUDITE Vs PAYS BAS 11-sept-10 1-0

Vous êtes un vrai supporter de l’équipe de France, alors réagissez sur le blog et déposez un commentaire de félicitations ou d’encouragement pour nos champions : blog.ffsa.asso.fr !