L’aquarium de Paris participe à la journée internationale du handicap

À l’ occasion de la Journée Internationale du Handicap du 3 décembre 2012, l’Aquarium de Paris élabore un programme et une tarification spécifique.

« Depuis notre ouverture au public nous développons des programmes spécifiques pour les personnes en situation de handicap, souligne Alexis L. Powilewicz, Président Administrateur Général de l’Aquarium de Paris. Nous disposons notamment de fichiers Daisy pour permettre aux personnes déficientes visuelles qui leur permettent de faire une visite adaptée de l’Aquarium. Par ailleurs, le parcours de visite développe une pente de 2 % à 4 %, et des ascenseurs évitent de prendre les escaliers, l’ensemble de l’Aquarium est naturellement pleinement accessible. Nous souhaitons aller plus loin dans cette démarche et développons de nouvelles offres avec nos équipes pédagogiques. Enfin à l’Aquarium de Paris, nous considérons que les personnes en situation de handicap ne doivent en aucun cas être gênées ou discriminées, nous appliquons ce principe dans notre politique RH, et parmi nos salariés nous avons au sein de nos différents services (biologistes, accueil..) des personnes en situation de handicap qui sont intégrées et qui travaillent comme tous les salariés avec les mêmes missions, conditions… Lors de cette journée, nos visiteurs pourront échanger avec eux et partager leurs expériences de vie ».

Un programme sur-mesure pour tout public

– Animation « Profession : soigneur de requins » en langue des signes. Mohamed Boumaza, biologiste sourd- muet à l’Aquarium de Paris traduira pour le public en langue de signes l’animation « Profession : soigneur de requins ». Durant cette animation, ses collègues plongent dans le grand bassin de trois millions de litres d’eau parmi les 25 grands requins. Tout savoir sur l’entretien du bassin, ses pensionnaires et le métier de soigneur – 12h00 – durée de l’animation 45 minutes

– Echange et retour d’expérience sur la profession de biologiste-soigneur de Sébastien Saïdï, en situation de handicap physique. Sébastien présentera son métier au sein de l’équipe des biologistes, son intégration à l’Aquarium de Paris, ses missions et échangera avec le public sur cette expérience – 12h45 – durée de l’animation 30 minutesØ Animation nourrissage des poissons (Carpes Koi) au bassin tactile. Cette animation est accessible aux personnes malvoyantes qui peuvent caresser les poissons. Le bassin est à 50 cm du sol et est accessible aux poussettes, fauteuils roulants – 15h00 – durée de l’animation 15 minutes

– Atelier Créatif « Carte en sable » : tout public et tout âge – les visiteurs réaliseront une carte postale en coloriant un élément marin (poisson..). Avec de la colle, ils mettront ensuite du sable et repartiront avec leur création.

Tarif pour la journée du 3 décembre :

Dans le cadre de la Journée Internationale du Handicap nous proposons une tarification spéciale pour les personnes en situation de handicap

– Groupe (à partir de 5 personnes) : 8€ par personne au lieu de 10€

– Individuel : 10.50€ par personne au lieu de 12.50€

Informations pratiques:

L’Aquarium de Paris est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00. Fermeture le 14 juillet.

Adresse : 5, avenue Albert de Mun / 2, avenue des Nations Unies 75016 Paris Métro : Iena ou Trocadéro

Tel : 01 40 69 23 23

L’Aquarium de Paris est accessible pour les personnes à mobilité réduite par une entrée spécifique et le site est en pente douce.