L’apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle

Les éditions AFD publie un livre sur la sexualité des personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Cet ouvrage a la modeste ambition de traiter un sujet épineux à bien des égards : la conduite masturbatoire manifestée par une personne vulnérable, qui n’atteindra jamais la majorité sexuelle (loi française) du fait de son handicap mental qu’est l’autisme avec déficience intellectuelle (classification OMS, CIM 10).

Psychologue spécialisé dans le domaine des troubles du spectre autistique (TSA), Patrick Elouard est régulièrement témoin de ces parents et de ces professionnels du monde médico-social qui cherchent à mettre du sens à la conduite sexuelle de la personne avec autisme, souvent complexe à interpréter d’autant plus si la déficience intellectuelle légère à profonde accompagne l’autisme. Son intérêt pour la pratique masturbatoire n’est pas une initiative personnelle mais plutôt le résultat d’un constat régulièrement fait sur le terrain de sa pratique : la majorité des personnes porteuses d’un autisme sont déficitaires sur le plan

intellectuel. Leurs outils socio-cognitifs, leur mode de fonctionnement si singulier de la pensée (compréhension au sens littéral de leur environnement, perception du détail non pertinent pour comprendre une attente sociale, troubles de la sensorialité, sévères lacunes pour accéder à la pensée conceptuelle, focalisation sur des intérêts restreints et stéréotypés souvent non adaptés à leur âge chronologique, troubles graves de la communication, anomalies sur le plan des compétences sociales réduisant l’aptitude à la réciprocité sociale et favorisant les profils sociaux distants et/ou passifs) favorisent une sexualité du plaisir sexuel

autocentré. Difficile est l’adaptation de l’environnement social face à la singularité autistique et à l’atypisme des conduites autistiques, et force est de constater que les lacunes s’amplifient pour l’entourage familial, social et professionnel pour mettre un sens adapté et respectueux à la conduite sexuelle qu’est la masturbation. Pour un sujet aussi tabou qu’est celui de l’auto-érotisme, les besoins de conseils sexologiques sont constants pour les différents partenaires acteurs dans l’accompagnement des personnes souffrant d’un tel handicap mental.

Plus qu’une simple revue de questions traitant et de l’autisme, et de la sexualité, ce manuel cherche à illustrer des propos théoriques via des expériences cliniques vécues auprès de cette population et à lister les outils, propres à l’éducation sexuelle, compatibles avec les recommandations internationales scientifiques qui traitent de l’autisme.

Patrick ELOUARD est psychologue sexologue en libéral. Il dirige l’équipe psycho-éducative qui constitue le cabinet CCIFA 64 (Cabinet de Consultation et d’Intervention spécialisées en Autisme – Pyrénées Atlantiques – France). Formateur, il apprécie l’exercice pédagogique pour transmettre tant un savoir théorique que pratique à ses partenaires parents et professionnels concernés de près ou de loin par l’autisme et les autres troubles envahissants du développement.

L’apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle – Patrick Elouard- AFD – 2010 – 117 pages – 16€