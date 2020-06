L’application professionnelle MyProPage s’engage auprès des enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren

À l’occasion de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 12 au 18 novembre vous pouvez aidez les enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren en créant votre page professionnelle gratuite sur Facebook. 1 euro sera versé à l’association « Autour des Williams » par compte créé.

Le syndrome de Williams et Beuren est un « accident génétique » pouvant notamment entraîner une malformation cardiaque associée à une déficience intellectuelle, 3 000 à 5 000 personnes seraient concernées en France, et 300 000 dans le monde. Dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 12 au 18 novembre et durant tout le mois de novembre, MyProPage, première application permettant de créer une page professionnelle gratuite sur Facebook, totalement indépendante de son profil personnel, versera 1 euro à l’Association « Autour des Williams » pour les 10.000 premières pages créées.

Cette page professionnelle vous permettra également de recevoir des offres d’emploi, d’être informé de l’actualité de votre secteur d’activité, d’être en contact avec d’autres utilisateurs et ainsi élargir considérablement votre réseau professionnel. L’étanchéité entre vos profils personnels et professionnels est garantie. Si vous disposez déjà d’un profil Viadeo ou Linkedin, vous pouvez importer vos données en quelques secondes sur votre page MyProPage etrécupérer votre réseau professionne

http://apps.facebook.com/my-propage/