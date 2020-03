L’APF s’inquiète de l’avenir de la Halde – AFP

L’Association des paralysés de France (APF) s’est inquiétée mardi de l’avenir de la Haute autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (Halde) dont le nouveau président n’est pas encore désigné. “Alors que Louis Schweitzer vient de quitter la présidence de la Halde et que l’avenir de cette institution est questionné, l’APF s’inquiète de la remise en cause éventuelle de son indépendance et de ses moyens!”, écrit l’association.





“Depuis sa création, la Halde n’a eu de cesse de traiter toutes les causes de discriminations, notamment celles liées au handicap”, poursuit l’APF, qui dit attendre “des pouvoirs publics la réaffirmation de l’importance du rôle, des missions et de l’identité spécifique de la Halde”, avec un président qui combat l’ensemble des causes de discrimination”. M. Schweitzer vient de quitter ses fonctions mais le nom de son successeur n’est pas connu. Le prochain président doit être auditionné par les deux commissions parlementaires qui ne se réuniront pas avant les élections régionales, dont le deuxième tour a lieu dimanche. La presse a de plus évoqué un possible rattachement de la Halde à une autre institution, par exemple au “défenseur des droits”, une fonction instaurée par la réforme constitutionnelle de 2008. Pour l’APF, l’indépendance et les moyens de la Halde seraient “remis en cause (…) si elle était rattachée à une instance de protection et de défense des droits plus large!”. Selon le dernier rapport de la Halde, le handicap ou l’état de santé (18,5%) constituent la deuxième cause de discrimination, derrière l’origine (28,5%). Viennent ensuite les activités syndicales (6%), l’âge (5,5%), les convictions religieuses n’étant invoquées que dans 3% des cas.