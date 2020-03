L’APF “scandalisée” par l’expulsion de Moselle d’un enfant kosovar

METZ, 7 mai 2010 (AFP) – Un Kosovar polyhandicapé de 15 ans, qui vivait clandestinement en France depuis 2009, a été expulsé avec ses parents début mai alors qu’il était soigné à Freyming-Merlebach (Moselle), a-t-on appris vendredi auprès de l’Association des paralysés de France (APF). L’adolescent, accueilli depuis mars pour une maladie dégénérative dans un institut d’éducation motrice, a été “emmené le 3 mai par une trentaine de gendarmes qui ont fait irruption, munis d’une décision préfectorale d’expulsion, devant le personnel soignant choqué et impuissant”, affirme l’APF dans un communiqué reçu à Metz.

Après avoir passé la nuit au centre de rétention administrative de Metz, la famille de sans-papiers, qui comptait deux autres enfants, a été expulsée le 4 mai, par avion, vers le Kosovo. Soulignant “la violence et l’inhumanité de cette expulsion”, l’APF et le Réseau éducation sans frontières (RESF) ajoutent que “la politique gouvernementale actuelle ne doit pas prévaloir sur l’état de santé des personnes malades et nécessitant des soins quotidiens”.

“Douze gendarmes et cinq véhicules ont été utilisés pour faire exécuter la décision administrative”, a répondu la directrice du cabinet du préfet de la Lorraine, Elisabeth Castellotti.

“Et ceci après que le médecin-inspecteur de la Ddass eut certifié que l’enfant polyhandicapé pouvait recevoir dans son pays d’origine le même traitement qu’en France”, a-t-elle précisé.

“Lors de +l’éloignement+, qui s’est déroulé dans le calme et la dignité, (…) toutes les précautions ont été prises pour que l’adolescent puisse être pris en charge dans les meilleures conditions de sécurité. Ainsi, un médecin a accompagné la famille de manière permanente jusqu’à leur arrivée au Kosovo”, a ajouté la préfecture de Moselle dans un communiqué envoyé en soirée.

A Marali (Nord du Kosovo) où les cinq Kosovars expulsés ont trouvé refuge dans la famille, “il n’y aucune possibilité de traitement pour le petit”, selon un cousin qui vit régulièrement à Metz, Xhavit Zulfage.

“Il n’y a pas non plus de médicaments”, a affirmé ce membre de la famille, ajoutant que l’adolescent “avait fait plusieurs crises depuis son retour forcé au pays”, mardi.

Dans un communiqué publié vendredi soir, SOS Racisme exprime sa “stupéfaction” devant cette expulsion qui fait “honte à la France” et dénonce “le caractère inique de la politique chiffrée d’expulsion mise en place par le

gouvernement”. SOS Racisme s’inquiète par ailleurs “des propos indignes d’un élu de la République tenus par Pierre Lang, député-maire UMP de Freyming-Merlebach, qui a déclaré” selon l’association “qu’ +On ne peut pas accueillir en France tous les étrangers handicapés+”.

“Manifestement cet élu, qui est par ailleurs président de l’association qui gère l’institut médical où était soigné le jeune, fait primer son idéologie sur les considérations médicales: la logique du populisme emporte tout”, conclut l’association de lutte contre le racisme.

rok/il/ei