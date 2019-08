L’APF & la Chambre Patronale de la Boulangerie du Rhône font cause commune

Chaque année, au mois de mai, l’Association des Paralysés de France organise sa Fête du Sourire dans le but de faire évoluer le regard du grand public et de collecter des fonds pour des projets visant à rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. L’évènement représente l’opportunité de mettre en place des partenariats citoyens.

Du 11 au 17 mai, la Chambre Patronale de la Boulangerie du Rhône organise sa Fête du Pain pour mettre à l’honneur ses artisans, ses apprentis, leurs produits, le commerce de proximité synonyme de convivialité et d’échange. APF et boulangers se sont croisés l’année dernière lors de leurs opérations respectives et ont décidé de travailler ensemble en 2009. Pour ce faire, une réflexion commune sur la place des commerces de proximité dans la vie des personnes en situation de handicap et leur inscription dans leur quartier est en cour. Concrétisation du partenariat, les artisans boulangers vont vendre un produit, “la brioche du cœur”, au profit de l’APF.

Agenda: L’APF organise une animation à destination du grand public sur la place de la République, le 13 mai, à laquelle sont associés les artisans boulanger.