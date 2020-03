L’APF de Douai a organisé une sortie à la mer dans le Calaisis.

La matinée était consacrée à la visite du tout nouveau musée de la Dentelle et de la Mode de Calais. Après le repas, quelques-uns ont choisi de rester sur la plage pour profiter du soleil et découvrir l’intense activité portuaire, tandis que d’autres préféraient visiter le musée des Beaux Arts.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’APF au 03 27 88 63 54.

La journée s’est achevée dans la convivialité avec un goûter côtier partagé sur la digue. Pour les participants, ce sera un bon souvenir de plus grâce à Aimé, qui prend toujours plaisir à proposer des sorties aussi variées et insolites que possible. En prévision, on peut déjà réserver le 13 septembre pour la sortie au confluent de la Scarpe et de l’Escaut, à la jonction des parcs frontaliers, avec une escapade au bord de la Belgique. (Source Voix du Nord)