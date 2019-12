L’APF cherche toujours des bénévoles

URGENT : 800 bénévoles manquent encore à l’appel pour permettre à plus de 1400 personnes en situation de handicap de partir en vacances cet été avec APF Evasion. Moins de trente jours avant les premiers départs d’APF Evasion, il manque près de 800 bénévoles pour accompagner les vacanciers en situation de handicap. La campagne “Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?” vise à recruter un maximum de bénévoles disponibles deux à trois semaines entre début juin et fin septembre 2009. L’objectif : réunir 3000 dossiers de candidatures pour que plus de 1400 vacanciers puissent partir cet été.