L’APEC tient salon à Nice

Cadres en recherche d’un nouvel emploi ou en phase de changement, l’APEC de Nice organisera pour vous la 3e édition du salon de Recrutement et de Gestion des Carrières Cadres le mardi 21 septembre de 9 à 18 heures au Palais du Nikaia à Nice. Une quarantaine d’entreprises en recrutement et plus de 2 000 cadres sont présents chaque année. Les acteurs de la Formation et de la gestion des Carrières seront également sur place pour répondre à toutes les questions, tandis qu’un espace conseil et des ateliers APEC seront ouverts aux cadres pour leur apporter des conseils sur leur évolution de carrières.

Le recrutement sur les compétences demeure le fil conducteur de cet événement, avec une ouverture forte sur la mise en relation des cadres en situation de handicap avec des entreprises engagées dans une politique handicap, une démarche structurée par l’APEC sous le nom de “Handicadre”. Les partenaires “handicadres” seront aussi présents sur ce salon : MDPH, AGEFIPH, Handijob06, Horus, APF, Urapeda, Hanploi et Handirect. Ces structures se tiennent à disposition pour accueillir, orienter, conseiller les personnes en situation de handicap et pour faciliter la mise en relation en permettant aux candidats et/ou aux recruteurs d’être centrés sur les compétences.