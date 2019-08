L’APAJH se félicite de la publication de trois décrets très attendus

La Fédération des APAJH se félicite de la parution de plusieurs textes, extrêmement importants pour la parfaite application des mesures prévues par la loi du 11 février 2005 dans le domaine du droit à la scolarisation des enfants et des jeunes, de l’aide aux personnes polyhandicapées et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées grâce au travail des UEROS…

Ces textes étaient attendus depuis de nombreux mois, alors que toutes les conditions étaient remplies pour leur publication, nous ne pouvons que déplorer ce retard tout en saluant leur sortie.

Dans le domaine du “droit à la scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap”, la parution du décret fixant les principes et les modalités de la nécessaire coopération entre professionnels du secteur médico-social et ceux des établissements d’enseignement, placés sous la responsabilité de l’Education nationale, ainsi que la publication de l’arrêté définissant le rôle et les règles de fonctionnement des Unités d’enseignement ouvertes dans les établissements du secteur médico-social, devrait permettre de nouveaux progrès significatifs dans la satisfaction des exigences des familles en matière de scolarisation de leurs enfants dans “l’école pour tous” de leur secteur.

La Fédération des APAJH rappelle qu’elle mène ce combat depuis plus de 40 ans, combat qui n’est pas encore gagné et qu’elle poursuivra sans relâche.