L’APAJH met à l’honneur l’Intégrathlon

C’est dans la prestigieuse salle du Carrousel du Louvre qu’a eu lieu mardi, devant plus de 1 500 spectateurs, la sixième cérémonie des Trophées de la fédération des APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). Après avoir examiné plus de 150 dossiers, le jury de l’APAJH a sélectionné le SEAPFA pour l’organisation de l’Intégrathlon en nominant le syndicat intercommunal dans la nouvelle catégorie « Sport ».

Cette nomination aux Trophées APAJH est une vraie reconnaissance du travail accompli depuis maintenant 3 ans par les villes du SEAPFA, le Conseil Général de Seine‐Saint‐Denis, la Région Ile‐de‐France, le CDOMS 93, l’ensemble des cinquante associations sportives et établissements spécialisés mobilisés autour du projet, ainsi que tous les partenaires institutionnels (CDOS, Comité Départementaux et Régionaux, USEP, UNSS…).

La direction du SEAPFA, les élus des 5 villes et leurs directeurs des sports étaient réunis autour de François Asensi, Président du SEAPFA, pour représenter cette manifestation d’un nouveau genre ayant pour vocation de rassembler valides et handicapés sur les mêmes terrains de sport.

Si l’USEP (qui est aussi partenaire de l’Intégrathlon au travers de son antenne départementale) remporte le Trophée APAJH Sport 2010, cette nomination du SEAPFA aux côtés d’institutions historiques et nationales, positionne l’Intégrathlon comme une initiative exemplaire, citoyenne et solidaire.

Pour plus d’informations sur la manifestation, rendez‐vous sur www.integrathlon.com.