L’APAJH lance son Pacte 2012 pour le handicap

À la veille de l’éléction présidentielle et législatives de 2012, la Fédération des APAJH, seule association couvrant l’ensemble des champs du handicap, lance un appel aux candidats sous forme de charte de 10 propositions. Son objectif : reconstruire le consensus républicain qui avait prévalu au moment de la loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». À cette occasion, l’APAJH publie un sondage qui illustre à quel point la société française est plus « mûre » que les pouvoirs publics en matière d’intégration du handicap dans la cité : ces résultats démontrent que le handicap est pensé comme un atout pour la transformation de la société.

L’Etat a vocation à garantir la citoyenneté et l’autonomie des individus et ne doit pas considérer le handicap comme une variable d’ajustement, dans un contexte de crise ébranlant particulièrement les plus vulnérables. Depuis 2007, les acquis de la loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » sont détricotés méthodiquement par le gouvernement. L’État s’est félicité d’avoir revalorisé l’AAH et d’être revenu sur les atteintes qu’il s’apprêtait à porter aux questions d’accessibilité. Pourtant, le désengagement des pouvoirs publics dans les domaines de la santé, de l’éducation, les exhortations sur « l’assistanat», le sacrifice des personnes vulnérables sur l’autel de la « rigueur », ou encore l’exclusion du handicap du chantier du 5e risque, démontrent une incapacité des pouvoirs publics à penser une société inclusive. Réussir l’intégration républicaine du handicap est pourtant un enjeu majeur pour demain, et doit donc être au cœur des débats pour 2012. La République n’a pas vocation à « assister », mais à garantir la citoyenneté et l’autonomie des personnes. Dans un contexte de crise et de chômage généralisés, la question de l’autonomie et du droit à l’avenir concerne chacun et tous.

10 engagements pour construire une société inclusive pour 2012

Le contexte de crise économique, sociale et morale que traverse notre pays exige une grande vigilance sur les valeurs et sur la protection des plus vulnérables. Dans la perspective des élections présidentielles et législatives de 2012, l’APAJH, qui avait ouvert une consultation nationale des forces vives pour « réussir l’intégration républicaine du handicap », poursuit sa démarche avec son « Pacte Handicap 2012 » en invitant les candidats républicains à l’Élysée à signer sa plateforme de 10 propositions. Ces mesures pourraient s’inscrire dans une loi de programmation chargée de mettre en oeuvre la loi Handicap durant la législature 2012-2017. Notre pays doit d’engager dans l’application de la Charte des Droits de l’Union européenne dans le respect de la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et ratifiée par la France.

L’École de la République, c’est l’école de tous !

Engagement n°1 :

Lancer un plan de formation pour tous les personnels accompagnants au sein de la communauté

éducative, en partenariat avec les associations du secteur handicap.

Engagement n°2 :

Exiger des moyens d’accompagnement de qualité pour répondre à l’ensemble des besoins des

élèves tout au long de leur parcours de scolarisation et de formation : auxiliaires de vie scolaire formés, plateforme ressources pour l’accompagnement des parcours…

Travail décent, Revenu décent, Vie décente

Engagement n°3 :

Généraliser le programme Cap’Emploi au secteur public et aux collectivités locales par la confirmation avec les décrets d’application de la loi de leur mission d’organismes de placements spécialisés.

Engagement n°4 :Poursuivre et généraliser le contrat PassMo (Passerelle vers le Milieu ordinaire) favorisant la transition des travailleurs en situation de handicap du secteur protégé vers les entreprises ordinaires.

Engagement n°5 :

Engager une réflexion sur la création d’un « revenu universel d’existence », égal au SMIC et fiscalisé,

pour tous les exclus du travail, dont les personnes en situation de handicap ne pouvant exercer de profession.

Rétablir le droit universel à la santé

Engagement n°6 :

Créer un 5e risque de la Sécurité sociale sur l’autonomie et la dépendance, couvrant le grand âge et

le handicap, avec un financement par la hausse de la CSG.

Engagement n°7 :

Ouvrir les droits à la CMU-C aux bénéficiaires de l’AAH. Garantir l’accessibilité aux soins pour les personnes

en situation de handicap.

Engagement n°8 :

Transformer la CNSA en opérateur de protection sociale pour le handicap et la dépendance et associer

le monde associatif et mutualiste à sa gouvernance.

L’accessibilité de l’espace public pour « refaire société »

Engagement n°9 :

Créer un label « Accessibilité Handicap » ouvrant droit à un crédit d’impôt (TVA à 5,5 %) sur les travaux

d’accessibilité des lieux publics pour les collectivités locales et les services publics, dès le PLF 2013.

Engagement n°10 :

Engager un programme national de formation des collectivités territoriales en matière d’accessibilité

des bâtiments publics, dans le cadre d’une grande loi de décentralisation.

L’intégration républicaine du handicap est un sujet « prioritaire » pour les Français

Pour les Français, il faut penser le handicap comme un atout pour la transformation de la société, et garantir aux personnes en situation de handicap le plein exercice de leur citoyenneté, dans la société « ordinaire ». Un sondage APAJH – TNS Sofres du 26 janvier 2012 révèle en effet que 93 % des Français considèrent qu’il est « important » que les enfants en situation de handicap puissent aller à l’école « ordinaire » ; 44 % trouvent même le sujet prioritaire. Ils sont presque autant (92%) à estimer que la place des travailleurs en situation de handicap est dans l’entreprise « ordinaire » (1). Enfin, pour 72 % des Français, les pouvoirs publics pourraient en faire davantage pour améliorer la condition des personnes en situation de handicap en France. Réussir l’intégration républicaine du handicap est ainsi un enjeu majeur pour réaliser une « société inclusive ». À une époque où 15 millions de Français peinent à finir leurs fins de mois (2) et où la jeune génération est persuadée qu’elle vivra moins bien que celle de ses parents, l’autonomie et le droit à l’avenir nous concernent tous.

(1) Sondage TNS-Sofres du 26 janvier 2012 pour l’APAJH.

(2) Jean-Paul DELEVOYE, Rapport annuel du Médiateur de la République (février 2011).