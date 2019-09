Chaque été, la Fédération des APAJH, principale association à considérer l’ensemble des champs du handicap, propose à des centaines d’adultes, adolescents et enfants de partir partout en France et à l’étranger. Alors que le droit aux vacances a été reconnu, il est aujourd’hui remis en cause. Cet été, l’application dans les centres de vacances d’une directive européenne relative à l’aménagement des temps de travail des animateurs risque d’accentuer les inégalités et l’exclusion sociale. Une occasion pour l’APAJH de rappeler qu’être animateur, ce n’est pas un métier comme les autres, mais un véritable engagement associatif.

Lieux d’inclusion, moments d’épanouissement

La saison estivale arrive et, avec elle, le temps des grands départs. Pour les personnes en situation de handicap, les vacances sont des temps privilégiés de détente, d’enrichissement, de rupture avec le cadre habituel qui favorisent les rencontres et les échanges. L’APAJH propose des séjours d’une à quatre semaines pour les enfants, les adolescents et les adultes autonomes, semi-autonomes, dépendants ou polyhandicapés.

Pour un statut de volontariat dans l’animation préservant les valeurs de l’éducation populaire

Cet été, l’application par les centres de vacances d’une directive européenne relative à l’aménagement des temps de travail des animateurs risque d’accentuer les inégalités. Elle pose le principe de 11 heures de repos journalier accumulées pendant la durée du séjour. Malgré un amendement récent, les prix de séjours risquent d’augmenter, et de se révéler prohibitifs pour un grand nombre de familles. L’APAJH lance ses séjours estivaux pour les personnes en situation de handicap Le droit aux vacances et aux loisirs, un combat particulièrement d’actualité

Pour l’été 2012, des places sont encore disponibles

Pour les personnes autonomes, en juillet, dans le Tarn, en Provence, et en août, dans l’Isère, dans l’Hérault, dans les Pyrénées-Orientales, et en Gironde. Pour les personnes semi-autonomes, en juillet, en Vendée, en Loire-Atlantique, dans le Limousin, et en août, en Poitou Charente, dans le Cantal, en Loire-Atlantique, en Provence, en Dordogne, en Bourgogne, dans les Vosges, en Aveyron et en Gironde