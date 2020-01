L’APAJH et le vieillissement de la population handicépée

“L’avancée en âge des personnes en situation de handicap” est le thème sur lequel la Fédération des APAJH s’est engagée unanimement. Plus de 300 participants s’étaient réunis pour en débattre à l’occasion du congrès annuel de la Fédération des APAJH, à Paris les 18, 19 et 20 juin 2009. Administrateurs nationaux, présidents d’associations et directeurs d’établissement APAJH ont participé aux ateliers de travail, aux débats et aux votes. Le 19 juin, le Président, ouvrant les travaux, a invité les participants à poursuivre le combat mené depuis bientôt 50 ans par la Fédération des APAJH pour le respect des droits, le respect de la dignité, de la citoyenneté, de la bien-traitance et du bien-être des personnes en situation de handicap.

Lors de cette journée de travail, le congrès a réélu le Président Jean-Louis Garcia, renouvelé le tiers sortant du Conseil d’administration et élu le nouveau Bureau fédéral. Le Conseil de vigilance a été renouvelé pour moitié et les membres de la Commission de contrôle ont été élus pour deux ans. Enfin, le rapport financier, présenté par le Trésorier Général ainsi que le rapport d’activité, présenté par le secrétaire Général, ont été adoptés par l’Assemblée Générale.

La réflexion sur “L’avancée en âge des personnes en situation de handicap”, thème à l’étude de ce 33e congrès, a abouti à un texte fondateur, issu d’un travail collectif, d’une longue et étroite concertation entre les différents acteurs du monde du handicap, en partant des besoins et volontés des personnes en situation de handicap. Ce texte pose les principes et conséquences pour sa mise en oeuvre. Il sera présenté aux autorités et servira d’appui aux revendications de la Fédération des APAJH, comme des associations départementales.

Sujet d’actualité, sujet d’anticipation lorsque l’on sait que les personnes en situation de handicap avançant en âge seront plus d’un million en 2010, “l’avancée en âge des personnes en situation de handicap” est également un axe de propositions et de revendications. Le Président Jean-Louis Garcia a réaffirmé sa volonté de construire pour elles des réponses adaptées en fonction de leur projet personnalisé, de leur environnement, de leur histoire personnelle et cela, en étant toujours acteur de leur parcours de vie.

Afin de garantir des dispositifs leur permettant de bâtir leur projet de vie et d’appréhender de manière sereine leur avancée en âge, la Fédération des APAJH préconise un panel de réponses de proximité, souples et décloisonnées qui préservent le maintien des liens sociaux et respectent la

continuité du parcours de vie.

Le 20 juin, le texte d’orientation présenté par le Président a été adopté à l’unanimité par les congressistes. Enfin, une table ronde a réuni experts et professionnels du secteur médico-social poursuivant ainsi la réflexion sur la problématique de “l’avancée en âge des personnes en situation de handicap”.

Fédération des APAJH



La Fédération des APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, polyhandicaps… Elle assure à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…). Créée en 1962, la Fédération des APAJH compte aujourd’hui 25 000 adhérents. Elle accueille ou accompagne 25 000 personnes en situation de handicap, mineures comme adultes, dans plus de 600 établissements ou services.