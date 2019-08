L’APAJH appelle les citoyens à se mobiliser pour réussir l’intégration républicaine du handicap

Au lendemain de la deuxième Conférence nationale du handicap, constatant que «les acquis de la “loi Handicap” sont détricotés méthodiquement par le gouvernement», la Fédération des APAJH lance sur Mediapart un appel «à repenser la place du handicap dans la société».

L’adoption de la loi du 11 février 2005 avait constitué une avancée fondamentale pour l’égalité des droits et la condition des personnes en situation de handicap, en fixant des objectifs clairs pour 2015. La 2e édition du rendez-vous national sur la politique du handicap vient de se conclure sur une nouvelle séquence d’autosatisfaction du gouvernement Fillon et une nouvelle désillusion pour les acteurs du champ du handicap.

Depuis 2007, les acquis de la «loi Handicap» sont détricotés méthodiquement par le gouvernement. Le désengagement de l’Etat dans l’éducation, les dérogations aux règles d’accessibilité, les exhortations sur «la fin de la République des assistés», le sacrifice des personnes fragilisées sur l’autel de la «rigueur», l’exclusion du handicap du chantier du 5ème risque, démontrent l’incapacité des pouvoirs publics à penser le handicap comme un atout pour la transformation de la société.

Réussir l’intégration républicaine du handicap est pourtant un enjeu majeur pour inventer une «société inclusive». L’État républicain n’a pas vocation à «assister», mais à garantir la citoyenneté et l’autonomie. Dans un contexte de crise et de chômage généralisés, la question de l’autonomie et du droit à l’avenir concerne chacun et tous.

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2012, l’APAJH lance aujourd’hui une consultation nationale des forces vives, de la société civile, des élus, des syndicats, des entreprises, des citoyens pour «réussir l’intégration républicaine du handicap». Une mobilisation indispensable pour mettre un terme à la «discrimination d’État» à l’égard des personnes en situation de handicap. Cette consultation citoyenne, en ligne, aboutira à une plateforme de propositions que l’APAJH soumettra à l’ensemble des partis républicains à l’automne 2011, avant la campagne présidentielle.

Il est temps d’inverser la tendance de l’exclusion et d’épouser un nouveau modèle de société : celui qui ne compartimente pas l’accès aux droits, mais qui garantit au contraire son universalité. L’APAJH met en débat une série de propositions pour une «intégration républicaine» du handicap, selon un principe simple : ce qui est bon pour les personnes en situation de handicap, est bon pour la société toute entière. Pour chacun et pour tous.