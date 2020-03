Laon (aisne) : le bus bientôt accessible à tous

Les Transports Urbains Laonnois (TUL) sont de plus en plus empruntés par les Laonnois, travailleurs ou écoliers. Cependant, les véhicules restaient difficiles d’accès pour les personnes âgées ou handicapées. La rentrée est l’occasion pour les TUL (Transports Urbains Laonnais) de s’intéresser aux personnes à mobilité réduite avec pour seul mot d’ordre : accessibilité. Les bus et les arrêts vont être l’objet d’aménagements, la société de transport ayant fait le choix de ne pas attendre l’obligation légale et la date butoir de 2015 pour rendre le réseau accessible à tous. Pas seulement aux personnes en fauteuil mais aussi à celles qui ont un bras cassé, des problèmes visuels ou auditifs, ou encore aux mères de familles qui veulent voyager avec leurs enfants en bas âge, selon les termes de Thierry Dubost, directeur des Transports Urbains Laonnois.