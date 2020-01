Laon: 1er Forum Entreprise « Savoir-faire & Handicap »

En prévision du durcissement de la loi à compter du 1er janvier 2010 concernant l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés pour les entreprises d’au moins 20 salariés qui ne répondent à leur obligation d’emploi que par le seul versement d’une contribution financière, l’Etat, l’Agefiph, les dix-neuf établissements protégés et adaptés de l’Aisne accompagnés des principaux acteurs du secteur organisent pour la première fois un Forum Entreprise. Il se tiendra à Laon, le 23 juin prochain, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne, sur le thème « Savoir-faire & Handicap ».

Cette manifestation, à destination des entreprises et des collectivités de l’Aisne, a pour objectif de présenter les savoirs faire et les compétences en matière de sous-traitance dans différents métiers tels que les espaces verts, la menuiserie, le conditionnement, la mécanique, le nettoyage, le repassage ou encore le routage.

Les entreprises et collectivités pourront s’informer sur leurs obligations, découvrir les différents services de proximité proposés et prendre contact avec les 19 établissements protégés et adaptés du département.

La sous-traitance de services, l’achat de prestations de services et de produits auprès du secteur protégé (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et adapté (Entreprises Adaptées) sont des solutions qui permettent de répondre pour partie à l’obligation d’emploi de personnes handicapées.

Qu’est-ce que le secteur protégé et adapté ? Comment connaître les activités qui peuvent lui être sous-traitées ? Quels sont les avantages ? A qui s’adresser ? Quelles sont les modalités de calcul de la contribution ? Quelles sont les conséquences pour l’entreprise ?

Informations pratiques :

Forum Entreprise « Savoir-faire & Handicap »

Mardi 23 juin 2009 entre 14h00 et 18h00

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne

Château de Mailly – RN2 – Urcel (sortie Laval) à Laon

Pour s’inscrire : 03 44 54 43 44 – contact@presstance.com

Rappel :

Les employeurs privés et publics d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de leurs effectifs. A partir du 1er janvier 2010, en l’absence d’actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées, le montant de la contribution à l’Agefiph sera multiplié par trois.