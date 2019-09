L’anti‐virus avast! disponible pour les malvoyants

Avast software, éditeur du célèbre logiciel anti‐virus gratuit avast, poursuit son désir d’universalité en proposant une nouvelle mise à jour de son antivirus à destination des aveugles et déficients visuels. En utilisant la technologie de base du lecteur d’écran, ceux‐ci vont désormais pouvoir protéger leurs ordinateurs contre les virus et logiciels indésirables avec les trois versions d’avast! : Gratuite, Internet Security et Professionnelle. Alors qu’aujourd’hui en France plus de 1,7 million de personnes souffrent d’une déficience visuelle, dont 61 000 aveugles complets (selon la dernière étude publiée par le Ministère de l’Emploi et la Solidarité), celles‐ci doivent recourir à des aides techniques adaptées pour accéder aux outils de la société de l’information comme Internet.

Les diverses techniques permettant aux déficients visuels de lire à partir d’un ordinateur ne sont pas encore bien répandues. Celles qui leur permettent de protéger leurs ordinateurs le sont encore moins. Fort de ce constat, un groupe de déficients visuels passionnés d’informatique issus du Centre Tereza * en République Tchèque, a contacté Avast Software pour l’informer de l’absence d’une version accessible aux aveugles et déficients visuels. Ondrej Vlcek, Directeur Technique d’Avast Software se souvient : “Ils se sont plaints que la version d’avast! 5.0 n’était pas compatible avec les lecteurs d’écran. Je leur ai dit que nous allions la corriger. Ce à quoi ils ont immédiatement répondu : donnez nous la version bêta pour que nous la testions !“ Grâce au lecteur d’écran – un logiciel pour les déficients visuels sous Windows, produit notamment par la société Freedom Scientific en partenariat avec Microsoft et connu sous le nom de JAWS ‐ le texte affiché sur écran est transformé en texte oral et braille, et permet d’interagir avec le système d’exploitation et les logiciels. Pour un aveugle, l’affichage simple d’avertissements de sécurité sur l’écran de son ordinateur n’a guère d’utilité.

Une coopération fructueuse plebiscitée par le monde entier.

L’ouverture du logiciel antivirus aux handicapés visuels par Ondrej Vleck et son équipe ne s’est pas faite sans difficultés. “Le problème vient du fait que les lecteurs d’écran sont généralement axés sur les principales applications comme Excel, Word ou sur les lecteurs multimédias. S’il existe de nombreuses aides dans les menus pour ces applications, ce n’est hélas pas le cas pour les autres », raconte Radek Seifert, chef d’équipe du Centre Tereza. L’abondance des visuels dans de nombreux programmes complique le fonctionnement du lecteur d’écran. “Les graphismes sont un problème. Le mieux est lorsqu’un programme a des paramètres communs simples, sans javascripts ou objets en mouvement”, déclare Radek Seifert avant d’ajouter: “Un lecteur d’écran est un programme complexe pour tous, pas seulement pour les non‐voyants. Il est parfois difficile à régler car il y a de très minces différences dans les réglages de lecture et ceux des distinctions entre les fenêtres. Cela dépend aussi souvent des connaissances informatiques de chaque utilisateur”.

Depuis ses débuts, Avast Software met tout en oeuvre pour rendre accessible son antivirus avast ! au plus grand nombre. Mais cette nouvelle fonctionnalité d’avast ! n’aurait jamais pu voir le jour sans l’assistance du Centre Tereza. “Pour les aveugles, l’ordinateur est une invention absolument fantastique. Et pour certains, en améliorer le fonctionnement est même une véritable passion “, explique Radek Seifert. “C’est formidable de voir qu’une société comme Avast Software ait pris le temps de rendre ses programmes accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Je suis aujourd’hui heureux d’annoncer qu’avast! 5.0 fonctionne pleinement avec JAWS“, déclare Michael Osmond, formateur JAWS à l’université Dalhousie au Canada.

Simon, 26 ans, aveugle de naissance, témoigne :

“Internet favorise aujourd’hui l’intégration des mal‐voyants et leur permet une ouverture sur le monde. Je suis moi‐même un passionné d’ordinateurs et de nouvelles technologies, et on peut facilement me mettre dans la fameuse catégorie des « geeks » ! Hélas, les freins restent encore nombreux dans ce domaine pour « les aveugles », en particulier avec la généralisation des écrans tactiles qui réduisent fortement le degré d’accessibilité des appareils pour les personnes non‐voyantes. Heureusement, des entreprises comme Avast SoftwareWARE pensent à nous, et nous facilitent la vie. Dorénavant, grâce à cette nouvelle version d’avast ! spécialement adaptée aux déficients visuels, je pourrai plus facilement naviguer sur le web, tout en protégeant correctement mon ordinateur.”

*Centre de soutien aux étudiants ayant une déficience visuelle de l’Université Technique Tchèque à Prague.