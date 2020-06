L’Anses, nouvelle agence de sécurité sanitaire

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) ont fusionné au 1er juillet pour donner naissance à la nouvelle Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). L’Anses « reprend les missions, les moyens et le personnel » des deux agences pour « contribuer à la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation ». Elle sera « acteur de premier plan et interlocuteur privilégié pour les instances européennes et internationales dans son champ de compétence ». Les membres des différentes instances seront nommés à la rentrée.

Cette fusion ne s’est pas faite sans opposition. En novembre 2009, dans un courrier au premier ministre, les confédérations syndicales et les associations de défenses des victimes (Fnath, Andeva) ou de défense de l’environnement (France nature environnement) se sont déclarées inquiètes de cette fusion, estimant que « l’indépendance et la séparation entre évaluation des risques et gestion des risques, ne sont nullement respectés ». Elles estimaient que le regroupement de si nombreuses activités au sein d’une agence « à tout faire » faisait courir un risque à des activités très spécifiques comme la santé et la sécurité au travail.

